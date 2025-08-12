Balon Balıkları Akdeniz'in Yerli Türlerini Tehdit Ediyor

AKDENİZ'de popülasyonu hızla artan ve içerdiği tetrodotoksin adlı zehir nedeniyle insan sağlığı için tehlikeli olan balon balığı, Antalya kıyılarında yerli türlerin yerini almaya başladı. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balıklarının artık Akdeniz'in doğal popülasyonu haline geldiğini söyledi.

Son yıllarda sayıları hızla artan balon balıkları, güçlü çene yapılarıyla denizlerde avcı konumuna geldi. Yavrulama dönemindeki balıklarla beslenen bu tür, kolay üreyip kısa sürede çoğalabiliyor. Zehri insan sağlığı için ciddi risk oluşturan balon balıkları, Akdeniz'de yerli türlerin yaşam alanlarını daraltıyor.

'KARADENİZ'E YAYILMALARI OLASI'

Balon balıklarının artık bir Akdeniz türü haline geldiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Balon balıklarıyla mücadelede şu anda etkin bir yöntem bulunmuyor. Balıkçılara verilen teşvikler yalnızca ekonomik destek amacı taşıyor. Popülasyonun tamamen ortadan kaldırılması bu yöntemle mümkün değil. Bu balıklar artık Akdeniz'in doğal popülasyonu haline geldi. Su sıcaklıklarında ani bir düşüş gibi olağanüstü iklim olayları yaşanmadıkça yaşamlarını sürdürmeye devam edecekler. Ancak küresel ısınma giderek arttığı için böyle bir değişim de beklenmiyor. Aksine, bu türlerin Karadeniz'e doğru da yayılmaları olası görünüyor" dedi.