Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde

SGK'nın geri ödeme listesi genişliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. İlaçların 5'i kanser, 6'sı diyabet, 5'i kronik immun trombositopeni, 5'i talasemi (demir bağlayıcı) , 5'i ise astım ve KOAH tedavilerinde kullanılıyor.

95 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Bakan Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

GERİ ÖDEME LİSTESİ NE DEMEK?

SGK geri ödeme listesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için bedelini karşıladığı ilaç, tıbbi malzeme ve tedavi yöntemlerinin yer aldığı listedir. Bu listeye dahil olan ürünlerin ücreti, belirli şartlar altında SGK tarafından kısmen ya da tamamen karşılanır. Böylece hastalar bu ürünleri daha düşük bir maliyetle veya ücretsiz temin edebilirler.