Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde

Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. İlaçlardan 5'i kanser, 6'sı diyabet tedavisinde kullanılıyor.

SGK'nın geri ödeme listesi genişliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. İlaçların 5'i kanser, 6'sı diyabet, 5'i kronik immun trombositopeni, 5'i talasemi (demir bağlayıcı) , 5'i ise astım ve KOAH tedavilerinde kullanılıyor.

95 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Bakan Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde

GERİ ÖDEME LİSTESİ NE DEMEK?

SGK geri ödeme listesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için bedelini karşıladığı ilaç, tıbbi malzeme ve tedavi yöntemlerinin yer aldığı listedir. Bu listeye dahil olan ürünlerin ücreti, belirli şartlar altında SGK tarafından kısmen ya da tamamen karşılanır. Böylece hastalar bu ürünleri daha düşük bir maliyetle veya ücretsiz temin edebilirler.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Sağlık
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

emekli açlıktan ölmesin diye yapıyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki

Gece yarısında olay! Ali Koç Fenerbahçe Derneği'ni bastı
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Çorum'da kayıp genç adam ormanlık alanda ölü bulundu

Genç adamın ağaca asılı cansız bedeni bulundu
Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

3. Lig ekibi bir maçı daha kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

O bir anne! 43 dakikalık gecikmenin bedelini çok ağır ödedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.