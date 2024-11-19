Ayran ve peynirlerde mantar tedavisinde kullanılan "Netamisin" tespit edildi

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımlanan listede, aralarında tanınmış markaların da olduğu pek çok firmanın hileli ürünleri ifşa edildi. Listede Türkiye'de en çok tüketilen içeceklerin başında gelen ayranın içinde çıkan adeta şok etkisine neden oldu.

AYRAN VE KAŞAR PEYNİRİNE KATTIKLARI ENDİŞELENDİRDİ

Listeye göre, Bursa'da Moni Süt ve Süt Ürünleri'nin ürettiği 'Şef' marka 2 kilogramlık "TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 2000 G" adıyla satılan üründe % nem oranının yüksek olması, % yağ oranının düşük olması, bitkisel yağ ve natamisin tespit edildi.

Ayrıca Aydın Nazilli'de de Sütman Süt Ürünlerinin ürettiği ayranda da yine aynı şekilde mantar tedavisinde kullanılan "Netamisin" tespit edildi.