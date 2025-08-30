Aydın'da Şap Hastalığı Üzerine Karpuzlu'da Karantina Uygulaması Başlatıldı

Güncelleme:
Aydın'ın Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi'nde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine bölge karantinaya alındı ve aşılama çalışmaları başlatıldı. Hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

AYDIN'da şap hastalığına rastlanması üzerine dün karantinaya alınan Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi'nde aşılama çalışmaları başlatılırken, hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi için yapılan ihbar üzerine bölgeye giden veteriner hekimler, yaptıkları incelemede büyükbaşlarda şap hastalığı tespit etti. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından alınan kararla dün mahalledeki hayvanlar karantinaya alındı. Tekeler Mahallesi'nde aşılama çalışmaları başlatılırken, bölgeye hayvan giriş çıkışları da yasaklandı. İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, karantinanın son hasta hayvanın iyileşmesinden itibaren 30 gün boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
