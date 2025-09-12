Haberler

Ankara'da Gıda Denetimlerinde Uygunsuzluk Tespiti: 1316 Kilogram Ürün İmha Edildi

Ankara'da Gıda Denetimlerinde Uygunsuzluk Tespiti: 1316 Kilogram Ürün İmha Edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'da yapılan denetimlerde 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ile çeşitli gıda ürünlerinin incelendiğini, uygunsuzluk tespit edilen 1316 kilogram ürünün imha edildiğini açıkladı. İşletmelerin faaliyetleri durduruldu ve yasal işlemler başlatıldı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Ankara'da yapılan denetimlerde 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ile çeşitli gıda ürünlerinin denetime tabi tutulduğu, uygunsuzluk tespit edilen 1316 kilogram ürünün imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen denetimler sonucunda; 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ile çeşitli gıda ürününün incelemeye tabi tutulduğu belirtildi. Uygunsuzluk tespit edilen 1316 kilogram ürünün imha edildiği, işletmelerin faaliyetlerinin durdurulduğu ve yasal işlemlere başlandığı bildirildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak bizim için kırmızı çizgidir. Bu doğrultuda denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" denildi.

