Amasya'nın Taşova ilçesinde mevlit yemeği yiyen 12 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Şahinler köyünde düzenlenen mevlit programında yedikleri yemeğin ardından karın ağrısı ve kusma gibi şikayetler yaşayan vatandaşlar, Taşova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Amasya'da mevlit yemeği 12 kişiyi zehirlenme şüphesiyle hastanelik etti

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde mevlit yemeği yiyen 12 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şahinler köyünde 11'i kadın 12 kişi, vefat eden bir yakınları için düzenlenen mevlit programında yedikleri yemeğin ardından karın ağrısı, kusma gibi şikayetler başlayınca Taşova Devlet Hastanesinde getirildi.

Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.