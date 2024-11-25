Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak

Ak Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifinde dikkat çeken bir madde yer aldı. Kanun teklifine göre aile hekimlerinin verdiği bazı sağlık raporları ücretli olacak.

Ak Parti Grup Başkanvekili Usta, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Usta, Teklifin 28 maddeden oluştuğunu belirterek, düzenlemeyle çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı bakımından ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hizmet birimleri ile ilgili kuruluşların hizmet sunumu kalitesinin artırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta

AİLE HEKİMLERİ SAĞLIK RAPORLARINI ÜCRETLİ YAZACAK

Teklifle, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla aile hekimliği birimlerinin işlevselliğini genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Usta, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin aile hekimliği birimlerince sunulmasını sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetleri konusunda eğitim almış olan, bunu uygulayabilecek gerek uzman gerekse pratisyen aile hekimlerimizin, mesai dışında ücret kabilinde vatandaşlarımıza bu hizmetleri kendi birimlerinde uygulamalarını sağlayacak bir düzenleme." bilgisini paylaştı.

"AİLE HEKİMLERİMİZİN BÜTÇESİNE CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK"

Aile hekimlerince verilen raporların ücretlendirilmesiyle ilgili düzenlemeye gidileceğini belirten Usta, bu şekilde aile hekimlerinin bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını dile getirdi. Usta, "Aile hekimlerimizin verilen bir kısım raporlarının ücretsiz değil, ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını düşünüyoruz. Böylece ikinci ve üçüncü basamaktaki hastanelerimizdeki hasta yoğunluğunu azaltmak gereksiz hastaların ikinci ve üçüncü basamağa gitmesini engelleyecek bir düzenleme getiriyoruz. Bu da yine sağlık sistemimizde önemli ve etkili bir fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir kanun maddemiz olacak." dedi.