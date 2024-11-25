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Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak

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AK Parti'nin Meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifine göre, aile hekimlerinin verdiği ehliyet gibi bazı sağlık raporları ücretli hale gelecek. Düzenlemeyle ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Aile hekimlerimizin verilen bir kısım raporlarının ücretsiz değil, ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını düşünüyoruz." dedi.

Ak Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifinde dikkat çeken bir madde yer aldı. Kanun teklifine göre aile hekimlerinin verdiği bazı sağlık raporları ücretli olacak.

Ak Parti Grup Başkanvekili Usta, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Usta, Teklifin 28 maddeden oluştuğunu belirterek, düzenlemeyle çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı bakımından ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hizmet birimleri ile ilgili kuruluşların hizmet sunumu kalitesinin artırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacakAK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta

AİLE HEKİMLERİ SAĞLIK RAPORLARINI ÜCRETLİ YAZACAK

Teklifle, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla aile hekimliği birimlerinin işlevselliğini genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Usta, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin aile hekimliği birimlerince sunulmasını sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetleri konusunda eğitim almış olan, bunu uygulayabilecek gerek uzman gerekse pratisyen aile hekimlerimizin, mesai dışında ücret kabilinde vatandaşlarımıza bu hizmetleri kendi birimlerinde uygulamalarını sağlayacak bir düzenleme." bilgisini paylaştı.

"AİLE HEKİMLERİMİZİN BÜTÇESİNE CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK"

Aile hekimlerince verilen raporların ücretlendirilmesiyle ilgili düzenlemeye gidileceğini belirten Usta, bu şekilde aile hekimlerinin bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını dile getirdi. Usta, "Aile hekimlerimizin verilen bir kısım raporlarının ücretsiz değil, ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını düşünüyoruz. Böylece ikinci ve üçüncü basamaktaki hastanelerimizdeki hasta yoğunluğunu azaltmak gereksiz hastaların ikinci ve üçüncü basamağa gitmesini engelleyecek bir düzenleme getiriyoruz. Bu da yine sağlık sistemimizde önemli ve etkili bir fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir kanun maddemiz olacak." dedi.

Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (51)

Haber YorumlarıSempatik0037 Ben:

bi donumuz kaldı onuda alın bitsin bu işkence bu ne arkadaş herşey para herşey vergi

Yorum Beğen334
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıharun yakar:

Doktorlar az maaş alıyor sanki, yahu harbiden bunları kim vekil yapıyor şu beyni kuşa taksan ters uçar vallahi ..

Yorum Beğen261
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıKemal Çelik:

Sağlıkta çağ atladınız ülkede resmi hizmete mahsus bir şey brakmadınız onun için hizmete para veren herkes memuruda döver hekimide her hizmet paralı olursa size ne hacet kapatın meclisi kendi kendine yeter bu millet

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıBahtsız Bedevi:

Kaynak kim? Tabii ki halkımız

Yorum Beğen163
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Haber Yorumlarıerhan :

aile hekimlerinin bütçesine katkı.şaka gibisiniz yemin ederim.sanki yeraltından petrol çıkmışta gelirini aile hekimlerine aktaracaklarmış gibi anlatıyor.aile hekimine katkı,parayı aldığın vatandaş ne olacak peki.müstehakmı, müstehak bize.

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Haber YorumlarıGökmen BAYRAM:

oh oh sokun sokun kazığın budaklisini devam

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıSoykanlar:

Usulsüzlüklere yol açmaz mı. Adam bana ehliyet için sağlam raporu vermeyecekse ben niye ona para veriyim olacak, yada sen sağlam olmasanda sağlam gösterip para alma durumu olacak. Olmayacakmı bu ülkede şimdi???

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Haber YorumlarıMurat Narin:

Bi el atmadığınız bu kalmıştı nefes alıyoruz nefes onuda ücrete tabi tutun

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Haber YorumlarıKamil Akar:

bu donumuz var onuda verelim

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Haber YorumlarıBartuhan:

Sanki az para alıyorlarmış gibi hiç birşey yaptıklarıda yok muamele yok bana soruyor ne yazayım ilaç diye böyle çalışmaya ne var günah günah aldığınız para helal değil Not: ( İşini laikiyle yapanlara lafım yok )

Yorum Beğen65
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