Adana'da İlk Defa İki Kalp Kapak Onarımı Aynı Seansta Yapıldı

ADANA'da orta dereceli kalp yetmezliği bulunan 70 yaşındaki hastanın kalp kapakları, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kapalı yöntemle onarıldı. Aynı seansta MitraClip ve TriClip işlemlerinin yapıldığı hasta, sağlığına kavuşarak 2 gün sonra taburcu edildi. Bölgede ilk kez aynı seansta iki işlemi birden yaptıklarını kaydeden Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzm. Dr. Samet Yılmaz, "Özellikle ileri yaş ve çoklu organ problemi olan hastalarda hem güvenli hem de etkin bir tedavi seçeneğidir. Bu tür işlemlerin iyileşme süreci de oldukça hızlıdır" dedi.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvuran 70 yaşındaki bir hastaya kalp kapak yetmezliği teşhisi konuldu. Mitral ve triküspit kapakta ileri derecede kaçakların bulunduğu belirlenince hastanın ameliyat edilmesine karar verildi. Hastanın ilerleyen yaşı nedeniyle cerrahi müdahalenin risk taşıması, MitraClip ve TriClip işlemlerinin yapılmasını gerektirdi. Ülkede MitraClip ve TriClip uygulamasının yapıldığı ender merkezlerden biri olan Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi'nde, hastanın kalp kapakları aynı seansta, ameliyatsız bir şekilde onarıldı. Bu tür girişimlerin, cerrahi risk taşıyan hastalar için büyük avantaj olduğu belirtildi.

'YAŞLI HASTALAR İÇİN UMUT VERİCİ YÖNTEM'

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Samet Yılmaz, kapalı yöntemle uygulanan MitraClip ve TriClip işlemelerinin bu tip hastalar için umut verici olduğunu belirterek, "Kalp kapak yetmezliği ciddi bir sağlık sorunu. Mitral ve triküspit kapakta oluşan ileri derecede kaçaklar, çoğu zaman açık kalp ameliyatı gerektiriyor. Bunun yanında yaşlı veya ciddi ek hastalıkları olan hastalar için bu ameliyatlar yüksek risk taşıyor" diye konuştu.

'KALP DURDURULMUYOR, GÖĞÜS KAFESİ AÇILMIYOR'

Hastaya uygulanan kapalı yöntemle ilgili detaylar veren Uzm. Dr. Yılmaz, şunları söyledi:

"MitraClip sol karıncık ile sol kulakçık arasındaki mitral kapağa, TriClip ise sağ karıncık ile sağ kulakçık arasındaki triküspit kapağa yönelik bir tedavi yöntemi. Her iki yöntemde de kalbin durdurulmasına veya göğüs kafesinin açılmasına gerek kalmadan, kasık damarından girilerek kapaklara özel mandallar yerleştiriyoruz. Bu sayede kapaklardaki kaçaklar ciddi oranda azalıyor. Eğer mandallar yerlerinden oynamazsa, tekrar müdahale gerekmiyor. Ama ilerleyen dönemde kaçak artarsa, aynı yöntemle yeni mandallar ekleyerek tedaviye devam edebiliyoruz."

'İLERİ GÖRÜNTÜLEME İLE PLANLANAN İŞLEM ADANA'DA İLK KEZ UYGULANDI'

Bölgede ilk kez aynı seansta iki işlemi birden yaptıklarını kaydeden Uzm. Dr. Yılmaz, "Hastamıza daha önce stent takılmıştı ve orta dereceli kalp yetmezliği vardı. Ayrıca böbrek fonksiyonları da bozulmuştu. Bu nedenle hasta açık cerrahi açısından yüksek riskli olarak değerlendirildi. İşlemden önce Transözofajiyal ekokardiyografi ve 3 boyutlu tomografi ile kapak yapısını inceledik. Böylece hangi mandalları, hangi noktalara yerleştireceğimizi netleştirdik. İşlem sonucunda her iki kapaktaki kaçakları hafif dereceye indirdik, hastamızın klinik durumu belirgin şekilde düzeldi" diye konuştu.

'HASTA İKİNCİ GÜNÜNDE TABURCU EDİLDİ'

Kalp kapak hastalıklarında cerrahinin tek çare olmadığını hatırlatan Uzm. Dr. Yılmaz, "Bu yöntemler cerrahinin riskli olduğu durumlarda oldukça etkili alternatifler sunuyor. Özellikle ileri yaş ve çoklu organ problemi olan hastalarda hem güvenli hem de etkin bir tedavi seçeneğidir. Bu tür işlemlerin iyileşme süreci de oldukça hızlıdır. Başarılı geçen işlem sonrası hastamızı ikinci gününde taburcu ettik ve nefes darlığı, halsizlik, kalp yetmezliği gibi şikayetlerde ciddi azalma gözlemledik" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE SINIRLI SAYIDA MERKEZDE UYGULANIYOR'

MitraClip ve TriClip teknolojisinin Türkiye'de henüz sınırlı sayıda merkezde uygulanabildiğini kaydeden Uzm. Dr. Yılmaz, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bu alanda da öncü olmaktan gurur duyduklarını söyledi.