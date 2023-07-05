220 kilodan 115 kiloya düşen adam: 'Zayıflamak isteyenler yeme içmelerine dikkat etmeli'

ADANA'da yaşayan Süleyman Bingöl (26), 3 yıl önce 220 kiloya kadar ulaştı. Göğsünde rahatsızlık hissedince doktora giden Bingöl'e kalbinde yağlanma olduğu belirtilerek, acilen zayıflaması gerektiği söylendi. Bingöl, geçen zaman içerisinde düzenli spor ve diyete başlayıp, 115 kiloya kadar düştü. Bingöl, "Zayıflamak isteyenlerin kimsenin etkisi altında kalmadan yeme içmelerine dikkat ederek azimli olmaları gerekiyor" dedi.

Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Bingöl, 3 yıl önce 220 kiloya ulaşınca sağlık sorunlarıyla karşılaştı. Göğsünde rahatsızlık hisseden Bingöl, doktora gidince kalbinde yağlanma olduğunu öğrendi. Doktorların acilen kilo vermesi gerektiğini söylemesi üzerine Bingöl, spor ve diyete başladı. Bingöl, yaptığı çalışmalarla bu süreçte 105 kilo verip, 115 kiloya kadar düştü. Beslenme düzenine dikkat edip, başarıya nasıl ulaştığını anlatan Bingöl, "Bir gece ansızın göğsümden rahatsızlandıktan sonra doktor tavsiyesi üzerine karar verdim. Yapılan tetkikler sonucunda kalbimin yağ kapladığı söylendi. Doktorum bunun sonunun iyi olmadığını ve kilo vermem gerektiğini söyledi. Ben de o gün karar verdim" dedi.