Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan "farklı istihdam modellerine son verilmesi" çağrısı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, farklı istihdam modellerine son verilmesi gerektiğini, sözleşmeli statüde çalışan vekil ebe, hemşire, kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanlarının kadroya geçirilmesini beklediklerini belirtti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, farklı istihdam modellerine son verilmesi gerektiğini, sözleşmeli statüde çalışan vekil ebe, hemşire, kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanlarının kadroya geçirilmesini beklediklerini belirtti.

Durmuş, AA muhabirine, 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarının sorunlarının çözümü noktasında Memur-Sen olarak bütün hazırlıkları ve görüşmeleri yaptıklarını, kamu idaresinin sorunlara makul ve mantıklı yaklaşmasının önemli olduğunu kaydetti.

Farklı istihdam modellerinin artık "miadını doldurduğunu" savunan Durmuş, "Yeni dönemde mutlaka farklı istihdam modellerine son verilmeli. Sözleşmeli statüde çalışan vekil ebe, hemşire, kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanları, 4924'lü gibi arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesini bekliyoruz. Bu noktada tek bir düzenlemenin yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Kamu çalışanlarına verilen ücretlerin aynı zamanda ekonomiye gittiğini, ekonominin canlanması için önemli bir aktör olduğunu aktaran Durmuş, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla buraya verilen para, ekonominin canlanması adına atılmış önemli bir adımdır diye düşünüyoruz. Mutlak suretle refah payı gündeme gelmeli ve refah payına yönelik adımların atılması gerekiyor çünkü kamuoyunun bu noktada ciddi bir beklentisi var. Bugüne kadar enflasyon oranında zam verilmiş sene sonunda ama şimdi artık insanlar enflasyonun üzerine bir refah payı istiyorlar."

Bu toplu sözleşmenin kamu çalışanları adına çok önemli olduğunu vurgulayan Durmuş, "Biz siyasi iradenin masaya hazırlıklı gelmesini, olumlu yaklaşmasını, sorunların çözümü noktasında adım atması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler