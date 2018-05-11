Mardin'de "Sağlık Okuryazarlığı Çalıştayı" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde, "Sağlıklı Avrupa için Sağlık Okuryazarlığı Bilinci Projesi" kapsamında kent merkezindeki otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sadık Demirsoy, okuryazarlık eğitiminin biraz daha erkene alınması gerektiğini söyledi.

"Biz de maalesef 7 yaşına kadar çocuklar okula yollanmazlar." diyen Demirsoy, şunları kaydetti:

"Eğitimin çok daha erken yaşlarda başlaması lazım. Okul öncesi değil de doğduktan itibaren eğitim diye bir kavramı gündeme getirmemiz lazım. Çocuklar üniversite sınavına girdiği zaman yüzde 20'si iyi not alıyor. Toplam 12 yıl eğitim görüyorlar ama bakınca bunların yüzde 80'i sıfır çekiyor. Bundan dolayı şuna inanıyorum ki bebeklik dönemi eğitimin tekrar gündeme gelmesi ve bunun ilkokuldan çok daha fazla ciddiye alınması..."

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz da Mardin'in tarihi ve kültürel potansiyeline değindi.

Yavuz, kentin Vali Mustafa Yaman öncülüğünde yürütülen çalışmalarla tamamen huzura kavuştuğunu belirtti.

Konuşmaların ardından çalıştaya katılanlar ve protokoldekiler spor hareketleri yaptı.

Proje Koordinatörü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, çalıştayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin ilk aşamasında vatandaşların ihtiyaçlarını saptadıklarını söyledi.

Toplumun sağlık konusunda daha da bilinçli ve duyarlı olabilmesini amaçladıklarına dikkati çeken Özkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplumumuz sağlık aşamasında nerelerde sıkıntı yaşıyor? İlk sırada doğru sağlık bilgi kaynağına ulaşamıyorlar, ulaştıkları sağlık bilgi kaynağının doğruluğunu, kalitesini değerlendiremiyorlar. İnternetten ya da medyada gördükleri bir şeyi hemen kendi sağlıklarına uyarlamaya çalışıyorlar ve kendi sağlıkları için yanlış kararlar veriyorlar. Yanlış ilaçlar, bitkiler kullanıyorlar ya da yanlış sağlık personeli veya kurumlara başvuruyorlar.

Bunun sonucunda tabii yorgunluk, bıkkınlık, bezginlik ve en önemlisi sağlığımız kötü etkileniyor. Özellikle dijital medya ve sosyal medya, sağlıkta çok önemli, doğru bilgi kaynağına ulaşmada çok önemli."