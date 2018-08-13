Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan sağlık çalışanları, Takoran Vadisi'ni gezdi.



Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Siverek Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları, Takoran Vadisi, Nissibi Köprüsü ve Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Tesisleri ve mesire alanını gezme fırsatı buldu.

Sağlık-Sen Siverek Temsilcisi Suat Kalkan, yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının iş nedeniyle sürekli stres yaşadığını belirti.

Sendikal çalışmalara önem verdiklerini ifade eden Kalkan, şunları kaydetti:

"İş stresinden uzak kalmak ve üyelerimiz ile bir araya gelmek için sendikamızın sosyal faaliyetlerinden biri olan Takoran gezisi düzenledik. Amacımız sosyal sendikacılığın bir gereği olarak üyelerimizle bir arada olmak, sorunlarını dinlemek ve onları bir nebze de olsa iş stresinden uzaklaştırmaktır."

Geziye katılan sağlık çalışanlarından Fatih Şengül de etkinlikten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Sağlık çalışanlarına gezide, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz da eşlik etti.