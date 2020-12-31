Sağlık Bakanlığının temin ettiği grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek
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Sağlık Bakanlığının temin ettiği grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek

31.12.2020 09:25 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:52

Koronavirüsten sonra artan talep grip aşısını kolay temin edilemeyen bir aşıya dönüştürürken; Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada grip aşılarının eczanelerden vatandaşlara ücretsiz olarak verileceği belirtildi. Bunun için vatandaşlar, e-Nabız'dan durumlarını kontrol edecek ve reçeteleriyle eczanelere başvurarak aşılarını temin edecek.

Koronavirüs salgınından sonra mevsimsel grip vatandaşları tedirgin ederken, grip aşısına olan talep aşıyı temin etmeyi de zorlaştırdı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinden "Tüm hekim ve eczacılarımızın dikkatine" başlıklı bir duyuru yayımlandı.

VATANDAŞIN GRİP AŞISINA EN KISA SÜREDE ULAŞMASI AMAÇLANIYOR

Duyuruda, Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşların, başta risk grupları olmak üzere mevsimsel grip aşısına en kısa sürede ulaşmasının amaçlandığı vurgulandı.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşıları eczanelerden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılacak olup, bunun için daha önce olduğu gibi e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerekmektedir.

"ECZA DEPOLARINDAN ÜCRETSİZ TEMİN EDİLECEKTİR"

Hekimlerimizin, ücretsiz grip aşısı reçetelerini Halk Sağlığı Grip Aşısı ön eki bulunan aşılardan seçerek, sadece Reçetem Sisteminden reçetelendirmeleri gerekmektedir. Matbu reçeteler kabul edilmeyecektir. Eczacılarımızın, ücretsiz grip aşısı reçetelerini sadece Reçetem Sistemi üzerinden karşılamaları gerekmektedir. Daha önce olduğu gibi reçete girildiğinde İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) eczaneler için aşı temin kotası oluşturularak aşı, ecza depolarından ücretsiz temin edilecektir."

Sağlık Bakanlığının temin ettiği grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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