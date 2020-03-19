Sağlık Bakanlığını tebrik eden Erbakan, ekonomik destek paketini eleştirdi: Yetersiz Koronavirüs salgını kapsamında yürütülen çalışmalar dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığını tebrik eden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, ekonomik destek paketinin yetersiz olduğunu savundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ekonomik destek paketinin tekrar gözden geçirilip, revize edilmesi veya ilave paketler açıklanarak; vatandaşlara, çalışan kesime ve işverenlere '100 milyar dolar' hacminde bir desteğin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı açıklanan 'ekonomik destek paketi'ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA TEBRİK

Açıklamasının başında kovid-19 salgını nedeniyle vefat eden vatandaşlarımızarahmet, ailelerineve yakınlarına da başsağlığı, tüm hastalarımızada acil şifalar dileyerek başlayan Erbakan, Sağlık Bakanlığının salgının önlenmesine yönelik çalışmasını tebrik etti. Erbakan, "Türkiye'de baştaSağlık Bakanlığıveİçişleri Bakanlığı olmak üzere,tüm devlet kurumları başından itibaren süreci titizlikle takip ediyorlar ve gerekli tedbirleri ivedilikle alıyorlar. Bu nedenle özellikle Sağlık Bakanlığımızı,toplum sağlığı konusundaki hassasiyetinden ve soğukkanlı, tedbirli yaklaşımından dolayı tebrik ediyoruz.Sağlık Bakanlığımıza ve tüm sağlık personelimize bu çok önemli mücadelede Cenabı Allah'tan yardım diliyoruz" şeklinde konuştu.

"HALKIN EKONOMİK AÇIDAN DA MAĞDUR OLMAMASI ÖNEMLİ"

Tüm dünyada virüsten etkilenen ülkelerde virüse karşı çalışmanıniki koldan yürütüldüğünü belirten Erbakan, "Devletler hem vatandaşının sağlığını korumak, hem desağlıktedbirleri nedeniyle ortaya çıkan sonuçlar sebebiyle halkın ekonomik açıdan mağdur olmaması için mücadele veriyor. Bizim ülkemizde de 'Coronavirüs krizi' zaten uzun zamandır piyasaları, toplumu en ağır şekilde etkileyen ekonomik krizin üstüne gelmiş durumdadır.Konkordatoların, karşılıksız çeklerin, icra-iflas dosyalarının tavan yaptığı, diplomalı işsizler ordumuzun 1,3 milyon kişiyle silahlı kuvvetler ordumuzun neredeyse 3 misline çıktığı ülkemizde bir de bunların üstüne Coronavirüs kriziyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla şu anda bizim durumumuz ekonomik olarak diğer pek çok ülkeden daha da sıkıntılıdır. Bu nedenle Türkiye'de hükümetin toplum sağlığıalanındaki etkili ve titiz mücadelesinin yanında, virüsün yol açtığı kriz sebebiyle ekonomik sıkıntısı daha da artanvatandaşlarımıza,çalışan kesime ve işverenlerimize de çok güçlü 'Ekonomik Destek Paketleri' ile en etkili şekilde destek olması da çok önemli bir zarurettir" değerlendirmesinde bulundu.

"DESTEK PAKETİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR"

Hükümet tarafından hazırlanan ve toplam hacmi '16 milyar' dolar seviyesinde olan'Ekonomik Destek Paketi'nin beklentileri karşılamadığını ifade eden Fatih Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açıklanan destek paketi,83 milyon nüfusa sahip ülkemiz için bir başlangıç paketi, bir ilk adım paketi olabilir ama nüfusumuza ve ekonomik anlamda içinde bulunduğumuz şartlara bakıldığında, eksik bir destektir.Almanya Hükümeti, "550 milyar euro" hacminde destek paketi açıklarken, Konya ovası kadar büyüklüğü olan, 17 milyon nüfuslu Hollanda'daHükümet "100 milyar euro"luk destekte bulunacağını ilan ederken, Hollanda'nın toprak olarak 20 katı büyüklüğünde, nüfus olarak da 5 katı büyüklüğünde olan ülkemizde hükümetin açıkladığı "16 milyar dolarlık"lık destek paketi, oluşan beklentinin ve felaketin boyutlarının çok altında kalmış durumdadır. Türkiye'deturizm sektörününgeçen sezon elde ettiği gelirin "35 milyar dolar" seviyesindeolduğunugöz önünde bulundurursak, hükümetin açıkladığı bu destek paketinin sadece turizm sektörünün bile kayıplarını karşılamaya yetmeyeceğini açıkça görmüş oluruz."

"EKONOMİK DESTEK PAKETİ REVİZE EDİLSİN"

Erbakan, "Uzun lafın kısası bu açıklanan paket ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Bu sebeple, Yeniden Refah Partisi olarak; hükümetin açıkladığı bu ekonomik destek paketinin tekrar gözden geçirilip, revize edilmesi veya ilave paketler açıklanması gerektiğini, ve böylelikle vatandaşlarımıza, çalışan kesime ve işverenlerimize en azından "100 milyar dolar" hacminde bir desteğin sağlanması gerektiğini ifade ediyoruz. Devletimiz bu şekilde "Destek" adımlarınıatarsa, virüs krizinin ülkemiz üzerindeki olumsuz etkileriyle çok daha etkili bir mücadele yapılmış olur kanaatini taşıyoruz." dedi.