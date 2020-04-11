Sağlığına kavuşan koronavirüs hastası "Penguen dansı"yla taburcu edildi - KIRKLARELİ Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kişi "Penguen dansı"yla taburcu edildi.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kişi "Penguen dansı"yla taburcu edildi.

Lüleburgaz ilçesinde 6 Nisan'da yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran 37 yaşındaki M.Y'nin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ünlü ve ekibi tarafından tedavi altına alınan hastanın 5 gün sonra yapılan test sonuçlarının negatif olduğu belirlendi.

Taburcu edilen M.Y, sağlık ekibi ve Dr. Ünlü ile "Penguen dansı" yaptı.

M.Y'nin hastane koridorunda sırtında çantasıyla dansa ayak uydurmaya çalışması neşeli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA