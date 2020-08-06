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Sağlam: "Amacımız takımı Süper Lig'e taşıyacak kalitede oyuncular almak"

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, transferdeki amaçlarının takımı Süper Lig'e taşıyacak kalitede oyuncuları kadroya katmak olduğunu söyledi.

Sağlam:
06.08.2020 15:34 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:38

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, transferdeki amaçlarının takımı Süper Lig'e taşıyacak kalitede oyuncuları kadroya katmak olduğunu söyledi.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, takımımızın Bolu'da gerçekleştirdiği ikinci etap kamp çalışmalarını değerlendirdi. İkinci etap kampının 04 Ağustos tarihinde başladığını hatırlatan Ertuğrul Sağlam, "20 Temmuz'da başlayıp, 30 Temmuz'da bitirdiğimiz daha sonra bayram arası verip, 04 Ağustos da tekrar ikinci etap kamp çalışmalarımıza başladık" dedi.

İkinci etap kampında yaklaşık 12 günlük bir dönem geçireceklerini belirten Ertuğrul Sağlam, "Kampa erken başlamamızın sıkıntısı hazırlık maçlarıyla kendini gösteriyor. Çünkü hazırlık maçı yapacak rakip bulamıyoruz. Bizim kategorilerimizdeki birçok takım daha antrenmanlara başlamadı. O yüzden kampın son günlerine doğru kampa başlayan takımlarla da hazırlık maçları organize ederek bu çalışmalarımızın sonucunda 15 Ağustos'ta kampı bitirmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra da 17 veya 18 Ağustos gibi bir hazırlık maçı da ayarlayabilirsek bu kamp dönemini de önceden planladığımız gibi 04-18 Ağustos tarihleri arasında tamamlayıp daha sonrasında takıma tekrar 3 gün izin vereceğiz. 22 Ağustos tarihinde de kendi tesislerimizde çalışmalara başlayacağız. Tesislerimizdeki tadilat çalışmaları da o tarihe kadar biter diye düşünüyoruz. Bittiği takdirde de çok modern bir tesis de çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Ertuğrul Sağlam, "İkinci kamp çalışmalarımıza Erhan Kartal, Onur Eriş, Vukan Savicevic ve alt yapıdan da kaleci Altay Cephe kardeşimizi buraya çağırdık. Onlar da ikinci bölümde takımla beraber çalışmalara devam edecek. Biraz daha tempoyu arttıracağız ve fiziksel anlamda daha üst seviyeye çıkmayı planlıyoruz. Bu süre içerisinde transfer çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımız Yüksel Yıldırım, Başkan Yardımcımız Mustafa Kemal Erkanat, Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal ile birlikte hep beraber transfere yoğunlaşmış durumdayız. Her an taraftarlarımıza güzel haberler vermek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim sokağa atılacak veya herhangi bir futbolcuya boş yere verilecek bir liramız yok"

Transferdeki amaçlarının takımı Süper Lig'e taşıyacak kalitede oyuncuları kadroya katmak olduğunu belirten Ertuğrul Sağlam, "Şunu herkes iyi bilsin ki, bu transfer döneminde ince eleyip sık dokumamızın bir sebebi var. Buradaki esas amacımız, hep ekonomik olarak kulübümüzü fazla sıkıntıya sokmayacak oyuncuları kadromuza katmak hem de bizi önümüzdeki sezon Süper Lig'e taşıyacak kalitede oyuncuları kadromuza almaktır. Taraftarımızda da transferde 'niye geç kalındı' diye bir algı olabilir. Aslında geç kalınmadı, 40 günlük bir zamanımız var. Dolayısıyla kimsenin endişeye kapılmasına, panik içerisine girmesine gerek yok. Biz ne yaptığımızı biliyoruz ve bu konuda da çok kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Talip olduğumuz oyuncuların birçoğu üst liglerde oynayan oyuncular. Dolayısıyla bir alt ligde olmamız zaman zaman bize sıkıntı çıkartabiliyor. Bir başka söz konusu durum ki bunu da ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. 'Samsunspor çok güçlü bir takım, ekonomik anlamda çok güçlüler. Dolayısıyla bunlar her transfer görüşmesinde istediğimiz parayı buradan çok rahatlıkla alırız' diye astronomik beklentilerle karşılaşıyoruz. Bunu da ortadan kaldırmamız gerekir. Bizim sokağa atılacak veya herhangi bir futbolcuya boş yere verilecek bir liramız yok. Onun için hak eden futbolcuya hak ettiğini vereceğiz. Doğru futbolcuyu, bizi Süper Lig'e çıkaracak futbolcuyu hatta Süper Lig'de de devam edebileceğimiz futbolcuları inşallah kadromuza katacağız. O yüzden biz bu konudaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah bize katkı sağlayacak en ekonomik ve en kaliteli oyuncuları kadromuza katacağız. Taraftarımızın bu konuda endişelenmesin" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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