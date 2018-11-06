Safi Holding'ten Çorum Şeker'deki Eylemle İlgili Açıklama

Safi Holding'ten Çorum Şeker'deki eylemle ilgili açıklama

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi:

"Başka illerden gelen kişilerin örgütlü eylemi farklı sıkıntılara neden oldu"

"Yapılan olaylar doğru değil. Çorum'a mal edemeyiz. Biz Çorumlu pancar çiftçisiyle, nakliyecisiyle, kooperatifiyle çok güzel işler yapacağız"

"Olaylarla ilgili yasal süreç başlatıldı"

ÇORUM - Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Çorum Şeker Fabrikası'nda hafta sonu yaşanan eylemin başka illerden gelen kişilerin örgütlü bir eylemi olduğunu savunarak, bu eylemi gerçekleştirenlere hukuk kuralları içerisinde gerekenin yapılacağını açıkladı.

Çorum Şeker Fabrikası'nda nakliyeci ve üreticilerden oluşan yaklaşık 200 kişinin eylemi sonrasında yaşananların ardından Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çorum Şeker Fabrikası'nı 25 Haziran'da devraldıkları hatırlatan Hakan Safi, şirketi şeker üretmek için pancar çiftçisiyle birlikte kampanya dönemine hazırladıklarını ve bugün kampanya döneminin 42. günü olduğunu belirterek, sürecin problemsiz şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

Cuma günü nakliyecilerle ilgili sorunlar olduğunu hatırlatan Safi, "Hoş olmayan işler oldu. Fabrikamızdan alacaklarını olduğunu iddia edenler greve gitmeye başladılar. Bunda Çorum halkının, nakliyecisinin suçu yok. Diğer illerden gelen örgütlü kişilerin burayı örgütlemeleriyle farklı sıkıntılar oldu. Günü gelmeyen nakliye faturalarının da hesap ödemelerini 5 Kasım Pazartesi günü itibariyle hesaplara geçmiş bulunuyoruz" dedi.

Eylem sırasında Çorum'a mal olmuş, Çorum Şeker'e taş atmanın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğinin söyleyen Safi, "Bunlarla ilgili yasal süreç başlatıldı. Yapılan olaylar doğru değil. Çorum'a mal edemeyiz. Biz Çorumlu pancar çiftçisiyle, nakliyecisiyle, kooperatifiyle çok güzel işler yapacağız. Şu an itibariyle şeker satmasak da kendi öz sermayemizle bu sıkıntılı süreci yönetiyoruz. Dün itibariyle kooperatiflere 6 milyon, bugünde pancar çiftçisine 9.5 milyon TL avans ödemesi yaptık. Toplam 16 milyon liralık ödeme yapıldı. Yanlış anlaşılmalar oldu. Sayın valimiz, alay komutanımız ve kooperatif başkanımızın duyarlı davranışlarıyla güzel bir istişare yaparak konsensüs sağlandı" ifadelerini kullandı.

"Çorum dışından gelen birkaç köyün ve 200'ye yakın kişinin yaptığı eylemden dolayı gündemi meşgul etmek durumundan kaldık. Kamuoyundan özür diliyoruz" diyen Hakan Safi, "Böyle şeyler yapılacağını biliyorduk. Yaptığımız işte bunlara alışık olduğumuz için göğüs germeyi becerdik. İnşallah bundan sonra böyle şeyler olmayacak. Çorum şekere, şirkete zarar veren, camını, çerçevesini kıran personele sıkıntı yaratan kim varsa hukuk nezdinde davacıyız. Bizim adımıza da karalama yapan kimler varsa da tespitleri yapıldı. Herkesten bu işi yapan kim varsa hukuk içinde davacıyız. Davamızdan vazgeçmemiz de mümkün değil" diye konuştu.

Çorum'a kısa vadeli gelmediklerine vurgulayan Hakan Safi, "Çorum'a, Çorum şekere uzun süreçler için geldik. Kısa vadede gelmedik. Bundan sonraki ilk dönemde pancar çiftçisinin daha çok korumak, Çorum'da daha fazla şeker üretimi ve daha çok pancar ekimi yapma hedefindeyiz. Çorum'da pancar ekimini daha çoğaltıp şeker üretimi yapma derdindeyiz. Çorum'a daha çok yatırımlar yapacağız. Bu yatırımlardan Çorum halkı daha fazla faydalanacak. Kazasız, belasız inşallah yeni yıla gireriz. Çorum çiftçisi ve şeker üreticisiyle herhangi bir sorunuz yok. Haziran ayından beri çiftçimizle beraberiz. Onlar bize geliyor biz onlara gidiyoruz. Çiftçimizi bilinçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. 20 Aralık'ta kampanya dönemini bitireceğiz" şeklinde konuştu.

Basın toplantısında Safi Holding Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Cengiz Safi ile Çorum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ateş de hazır bulundu.

(MMY-BÖ-ÖZ-Y)