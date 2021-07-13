Sadıkoğlu'dan testek talebi
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Sadıkoğlu'dan testek talebi

Sadıkoğlu'dan testek talebi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası(MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, istihdam desteklerinde ortalama işçi sayısına ilave şartının aranmaması ve işletmelerin 1 Temmuz itibariyle işe aldıkları tüm çalışanlar için destekten faydalanılmasını talep ettiklerini söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası(MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, istihdam desteklerinde ortalama işçi sayısına ilave şartının aranmaması ve işletmelerin 1 Temmuz itibariyle işe aldıkları tüm çalışanlar için destekten faydalanılmasını talep ettiklerini söyledi.

Yürürlükte bulunan ve Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda yer alan istihdam desteklerine ilişkin açıklamalarda bulunan MTSO Başkan Sadıkoğlu, işsizlik rakamlarının arttığı ve işletmelerin ekonomik sorunlarla boğuştuğu bir dönemde istihdam desteklerindeki şartların daha kapsayıcı olması gerektiğine dikkat çekti.

Sadıkoğlu; "İşletmelerimizin geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana ciddi ekonomik sorunlar ile mücadele ediyor. Pandemi sürecinde getirilen yasak ve kısıtlamaların oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilebilmesi amacıyla Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), İşten Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret desteği gibi birçok uygulama hayata geçirildi. Üyelerimiz, yaşanan ekonomik darboğazda yasak uyarınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar istihdamını koruyarak işçi çıkaramadılar. Bunun yanında Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteği alan çalışanlarını SGK'ya yaptığı aylık bildirimlerde fiilen çalışan ve kayıtlı işçi statüsünde beyan ettiler. Bu durum neticesinde, 1 Temmuz'dan itibaren pandemi sürecinden olumsuz etkilenen üyelerimizin ilave istihdam desteği için öngörülen son bir yıl, son altı ay ya da son üç ay çalışan işçi sayısına ilave gibi koşullarda istihdam sağlamaları oldukça zordur. Bu kapsamda destek alarak istihdamını genişletmek isteyen birçok işletmemiz, ortalama işçi sayısı koşulunu aşamayacağı için bu destekten faydalanması da mümkün olmayacaktır" dedi.

"1 Temmuz sonrasındaki tüm işe alımlarda geçerli olmalı"

Mevcut istihdam destekleri uygulamasında yeni işe alınacak bir çalışanın, kuruma bildirilen son 6 aylık dönemdeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması ve bir önceki yıl beyan edilen sigorta sayısına ilave edilmesi şartı arandığını belirten Sadıkoğlu; "Bu durumun üyelerimizin istihdam desteklerinden faydalanması ve istihdamın artırılması önünde engel oluşturacağı aşikar. Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Ekonomi Reformları Eylem Planı"ndaki 31 Aralık 2022 tarihine kadar işe alınacaklar için sağlanması planlanan istihdam desteklerinde, geçmiş dönemdeki sigortalı sayısına ilave şartı yerine, işletmelerimizin 30 Haziran sonrasında yani 1 Temmuz itibariyle işe aldıkları tüm çalışanlar için istihdam desteklerinden faydalanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Destekler daha kapsayıcı ve kolay ulaşılabilir olmalı"

Açıklamasında işsizlik oranlarındaki artışa vurgu yaparak desteklerin daha kapsayıcı olması gerektiğine dikkat çeken Sadıkoğlu; "OECD verilerine göre salgın döneminde işgücü rakamlarında küresel çapta bir gerileme yaşandı. TUİK verileri ise işten çıkarma yasağına rağmen ülkemizde işsizlik rakamlarının arttığını gösteriyor. Böylesi bir dönemde devletimizden, istihdam desteklerini daha kapsayıcı ve kolay ulaşılabilir bir şekilde sunmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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