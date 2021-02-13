Sadettin Saran kimdir? Sadettin Saran kaç yaşında? Sadettin Saran mesleği ne?

Spor dünyasının yakından tanıdığı Sadettin Saran vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Sadettin Saran kaç yaşında? Sadettin Saran mesleği ne? Sadettin Saran kimdir?

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, ekonomi ve spor dünyasında yürüttüğü faaliyetlerle tanınıyor. Peki, Sadettin Saran kimdir? Sadettin Saran kaç yaşında? Sadettin Saran mesleği ne?

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1964

Kaç yaşında: 57yaşında

Boy: 1,94 m

Sadettin Saran Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Eğitimi almıştır. Daha sonra Türkiye'ye gelen Saran, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalışmıştır. Daha sonra Saran Holding'i kurmuş ve tanınmış birçok dünya markalarının temsilciliklerini üstlenmiştir.

1990-1995 yılları arasında Martin Marietta'nın Ankara Ofisinde Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.

ABD'de eğitim gördüğü zamanlarda okulun yüzme takımında takım kaptanlığını yapmış ve iki yıl En Değerli Sporcu seçilmiştir. 1984-1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yapmış ve bu dönemde 50 metre serbest yüzme rekorunu kırmıştır.

Daha önceki evliliğinden Lal isminde bir kızı bulunan Saran İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca ve orta derecede Almanca bilmektedir.

S Sport, S Sport2, S Sport Plus uygulaması, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik gibi medya kuruluşları ile ajansspor spor portalı ve tuttur.com bahis sitesi de Sadettin Saran'a aittir.