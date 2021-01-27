Sadakatsiz Mert kimdir, gerçek adı nedir? Sadakatsiz Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem kimdir?
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Sadakatsiz Mert kimdir, gerçek adı nedir? Sadakatsiz Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem kimdir?

27.01.2021 19:32 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:36
Sadakatsiz Mert kimdir, gerçek adı nedir? Sadakatsiz Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem kimdir?

Dizi sezonunun merakla beklenen yapımlarından olan Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Mert'in kim olduğu merak ediliyor. Sadakatsiz Mert gerçek adı ne, kimdir? Sadakatsiz Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem kimdir? Eren Vurdem kaç yaşında, nereli?

Eren Vurdem'in başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Mert kimdir? Sadakatsiz Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem kimdir?

SADAKATSİZ MERT KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Otuzlu yaşlarının sonlarında. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Orta halli bir aileden geliyor. Tekirdağ'da bir üniversitede Ekonomi okumuş. Çocukluğundan beri her daim yanında olan Bahar ile on beş sene evvel evlenmişler. Bahar ve Mert'in çocukları olmayınca, Bahar'ın bu konuyu artık anksiyete haline getirmesi, Mert'in Bahar'dan soğumasına neden olmuş. Mert'e göre Volkan, icraatla değil lafla var olan birisi ve Mert bunu hazmedemiyor. Asya'ya içten içe bir zaafı var fakat bu zaafın Mert'in Volkan kompleksiyle de alakası var. Sıcak, hafif samimi, sözünü esirgemeyen bir adam. Yakışıklı olduğunun farkında ve bunu kullanmaktan çekinmiyor. Özgüveni yüksek.

Sadakatsiz dizisinde yer alan Mert karakterini Eren Vurdem canlandırmaktadır.

EREN VURDEM KİMDİR?

1988 yılında Konya'da dünyaya gelen Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisi ile yaşayan Eren Vurdem; daha sonra İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol almıştır.

Oyunculuk kariyerinde asıl yükselişini ise Fox TV'de yayınlanan İnadına Aşk dizisi ile gerçekleştiren Vurdem, dizide Açelya Topaloğlu, Can Yaman, Cem Belevi, Nilay Duru gibi isimlerle beraber rol almıştır. Dizide "Çınar" karakterini canlandırmıştır.

Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolünde Tolga Sarıtaş, Melissa Yıldırımer, İlayda Ildır, Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer almaktadır. Dizide Karabatak namıyla bilinen Başçavuş Ateş Acar karakterini canlandırmaktadır. Son olarak Sadakatsiz dizisinde Mert Gelik rolü ile izleyicisi karşısına çıkıyor.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Söz

İnadına Aşk

Son Mektup

Yolculuk

Kutu Cüceler

Şubat

Jin

Arka Sokaklar

Şefkat Tepe

No Ofsayt

Hesaplaşma

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