Sabri Ugan cenaze namazı ne zaman, nerede kılınacak?

Sabri Ugan cenaze namazı ne zaman, nerede kılınacak?
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Bir süredir hastanede tedavi gören spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Sabri Ugan cenaze namazı ne zaman, nerede kılınacak?

Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti. Ugan'ın cenaze töreni, vasiyeti üzerine yarın İstanbul'dan sonra Sakarya'da, Orhan Camii'nde yapılacak. Ugan, daha sonra Emirdağ Mezarlığı'nda babasının mezarının üzerine defnedilecek. 1968 Sakarya doğumlu olan Ugan, gazetecilik kariyerine 1985 yılında yerel bir gazetede muhabir olarak başladı ve sonrasında spikerlik kariyerine adım attı. Sabri Ugan cenaze namazı ne zaman, nerede kılınacak?

SABRİ UGAN NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir kanser tedavisi gören spiker Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ

Yarınİstanbulda ki cenaze töreninden sonra Sabri Ugan'ın, vasiyeti üzerine Sakarya'da Orhan Camii'nde cenaze namazının kaldırılmasını istediği ve Emirdağ Mezarlığı'nda, babasının mezarının üzerine defnedileceği öğrenildi.

SABRİ UGAN KİMDİR?

1968 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Sabri Ugan, gazetecilik kariyerine 1985 yılında yerel bir gazetede muhabir olarak başladı. 1991 yılında aynı gazetede spor müdürlüğüne getirilen Ugan, ilk spikerlik deneyiminiSakaryaspor'un bir karşılaşmasını anlatarak yaşadı. Bu maçta sergilediği performans, onun medya sektöründeki kariyerini şekillendirdi.

1994 yılında Kanal 6'ya editör olarak transfer edilen Ugan, daha sonra Star TV'ye geçerek burada Türkiye Süper Ligi, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını seslendirdi. Anlatımı ve kendine has üslubuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Ugan, spor spikerliği alanında önemli bir yere sahip oldu. Doğan Grubu'ndan ayrıldıktan sonra farklı televizyon kanallarında görev alan Ugan, futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol gibi branşlarda da spikerlik yaptı.

Sabri Ugan, spikerlik kariyerinin yanı sıra yazarlık yönüyle de tanınıyordu. Milli futbolcu Arda Turan'ın hayatını konu alan "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" adlı kitabı kaleme aldı. Kitap, Ugan'ın sporcularla kurduğu yakın ilişkiler ve anlatım gücünün bir yansıması olarak değerlendirilmişti.

29 Haziran 2025'te ise akciğer tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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