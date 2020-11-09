Sabancı Vakfı, Türkiye'nın fark yaratanlarını arıyor

Sabancı Vakfı'nın 2009 yılından bu yana, toplumsal sorunlara çözümler üreten sosyal girişimcileri, aktivistleri ve değişim aktörlerini destekleyen, görünür kılan ve topluma ilham veren "Fark Yaratanlar Programı" 12. sezonunda "Türkiye'nin Fark Yaratanları"nı arıyor.

Sabancı Vakfı'nın 2009 yılından bu yana, toplumsal sorunlara çözümler üreten sosyal girişimcileri, aktivistleri ve değişim aktörlerini destekleyen, görünür kılan ve topluma ilham veren "Fark Yaratanlar Programı" 12. sezonunda "Türkiye'nin Fark Yaratanları"nı arıyor.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda "Fark Yarat Hayatlar Değişsin" sloganıyla devam eden programa, 30 Kasım'a kadar başvuru yapılabiliyor.

Toplumsal sorunların bireysel çaba ve aktif vatandaşlık örneğiyle nasıl çözülebileceğine dair topluma ilham vermeyi hedefleyen programın yeni döneminde adayların belirledikleri sorunlara getirdikleri çözümlerin somut değişim yaratması, yaratıcı, sürdürülebilir, yaygınlaştırılabilir, şeffaf ve güvenilir olması bekleniyor.

12. sezon Fark Yaratanları, 195 kişilik ağa dahil olarak hem diğer Fark Yaratanlar ile iş birliği yapma fırsatına sahip olacak hem de 1 yıl boyunca Sabancı Vakfı ile yakından çalışarak ve Impact Hub İstanbul kolaylaştırıcılığında hayata geçirilecek atölye eğitimlere katılma şansı yakalayacak.

"11 yılda 81 ilden 4 binin üzerinde başvuru aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, programın insanın içindeki değişim gücünü öne çıkararak pek çok kişiye ilham olduğunu belirterek, "11 yılda 81 ilden 4 binin üzerinde başvuru aldık ve 195 Fark Yaratan'ın hikayesini görünür kılarak toplumda yeni umutlar yeşerttik. Bireysel çabanın sivil toplumun gelişmesi için çok kıymetli bir kaynak olduğunu, değişime inanan bireylerin neler başardığını bu yolculukta görüyoruz. Sabancı Vakfı olarak hikayelerini paylaşmaktan mutluluk duyduğumuz Fark Yaratanlar çevrelerine ilham verdiler ve pek çok farklı kurumdan da ödül ve destekler alarak yollarına devam ettiler." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinin sivil topluma etkilerine değinen Safkan, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinden sivil toplum faaliyetleri ve gönüllü çalışmalar da etkilendi. Ancak bu süreç bize dayanışmanın, başkalarının iyiliği için çalışmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Kendimize 'peki ben ne yapabilirim?' sorusunu sorduğumuz bir dönem oldu. Temel ihtiyaçların yanı sıra bilgi ve deneyimi de paylaşmayı, azı çoğaltmayı, destek olmayı, birbirimizi cesaretlendirmeyi, iyiliğin gücüyle daha sağlıklı bir toplum olmayı tekrar hatırladık. Hatırladığımız bu değerlerin de etkisiyle bu yıl Fark Yaratanlar Programı'na daha çok hikayenin başvurmasını umuyoruz. Sosyal fayda için, hiçbir karşılık beklemeden başkalarının iyiliği için çalışan ve çevresinde değişim yaratan herkesi Fark Yaratanlar Programımıza başvurmaya davet ediyoruz. Geçen sene olduğu gibi bu sene de seçilen Fark Yaratanlarımızın çalışmalarını yakından takip edecek ve onların çalışmalarını bir adım ileri taşımak için gerekli olan strateji, sürdürülebilirlik, etki ölçümü gibi konularda eğitim ve atölyeler düzenleyeceğiz. Ayrıca sivil toplum ve sosyal girişimcilik alanının etkili isimlerinden mentorluk almalarını sağlayacağız. Bir başka deyişle, 12. yılında da Fark Yaratanlar Programı, sunduğu mentorluk desteği, eğitim ve atölyelerle birlikte sadece bir takdir programı değil, sivil alanın ihtiyaçlarına cevap veren bir kapasite geliştirme programı olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip