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Sabancı Holding, Kordsa, BRİSA, CEO, Ekonomi

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar oldu

Sabancı Holding'de Cenk Alper'in Üst Yönetici (CEO) olarak göreve başlaması sonrası boşalan sanayi grup başkanlığına Brisa Üst Yöneticisi (CEO) Cevdet Alemdar atandı.

03.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:18
Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar oldu

Sabancı Holding'de Cenk Alper'in Üst Yönetici (CEO) olarak göreve başlaması sonrası boşalan sanayi grup başkanlığına Brisa Üst Yöneticisi (CEO) Cevdet Alemdar atandı.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, Alemdar, 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla sanayi grup başkanlığı görevine başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cenk Alper, Alemdar'ın 27 yıldır Sabancı Holding bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduğunu belirterek, "Cevdet Alemdar, Sabancı Holding kültürüne sahip, Topluluk şirketlerimizin çeşitli kademelerinde üstlendiği her sorumluluğu başarı ile sürdüren bir isim. Onun sahip olduğu yerel ve uluslararası deneyimin ve vizyonun Sabancı Topluluğu'nun en güçlü geni olan sanayicilikte gelecek vizyonumuza çok güçlü bir katkı yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Neslin Sabancı vizyonu çerçevesinde oluşturulan stratejide üç seviye bulunduğunu aktaran Alper, şunları kaydetti:

"Bunlardan ilki ana iş kollarımıza odaklanarak komşu iş alanları ve dijital işlerde büyüme ve yenilenmeyi sağlamak. İkincisi, Holding seviyesinde performans yönetimi, stratejik dinamik portföy yönetimi ve Sabancı ekosistemi yönetimi ile değer yaratmak, ve sonuncusu da yetenek ve kültür gelişimi, ileri veri analitiği ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızı güçlendirerek fark yaratmak. Bu stratejileri desteklemek amacı ile Grup Başkanlığı pozisyonlarının sorumluluk alanları komşu sektörleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Bu doğrultuda, Sigorta Grup Başkanlığı, 'Finansal Hizmetler Grup Başkanlığı', Çimento Grup Başkanlığı, 'Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı', İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı da 'İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı' olarak tanımlanmıştır. Enerji, Sanayi Grup Başkanlıklarının iş tanımları komşuluk alanlarını kapsayacak şekilde genişletildi."

Cevdet Alemdar, Brisa'nın CEO'luğunu bir süre daha sürdürecek

1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Cevdet Alemdar, İşletme Yüksek Lisans derecesini (MBA) 2000 yılında Sabancı Üniversitesi'nden aldı. Sabancı Holding bünyesine 1993 yılında katılan Cevdet Alemdar, sırasıyla Beksa, Sakosa, Kordsa ve Temsa İş Makinaları'nda görev aldı. Bu süre içinde Türkiye'de inşaat ve üretim sektörlerine yönelik tel ürünleri yatırımları, Brezilya, Tayland ve Çin'de Kordsa'nın lastik endüstrisine yönelik yurt dışındaki iştiraklerinin fabrika genel müdürlükleri, Güney Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinin satış ve pazarlama liderliklerini yaptı.

Alemdar, Kordsa'nın Teknoloji ve Pazar Geliştirme Başkan Yardımcısı olarak teknik tekstil ve lastik alanlarında Ar-Ge, inovasyon liderlikleri gerçekleştirdi. 2013 yılından itibaren, Temsa İş Makinaları'nın Komatsu İş makinaları üzerine Volvo Kamyon distribütörlüğünü de alarak büyümesi sırasında genel müdürlük yaptı. Alemdar 2017 yılından beri, Bridgestone ve Sabancı Holding ortaklığında kurulan, 80'den fazla ülkeye ihracat yapan ve Türkiye'de lastik ve mobilite çözümleri lideri olan Brisa'nın CEO'luğu görevini yürütüyordu. Alemdar, bir süre daha Sanayi Grup Başkanlığı ile birlikte bu görevini de sürdürecek.

Kaynak: AA

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