: Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu

04.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:55

Hükümet ile sendikalar arasında asgari ücret konusunda pazarlık sürerken, Saadet Partisi'nden de bir teklif geldi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 6 bin 849 lira olarak açıklanan yoksulluk sınırını hatırlatarak asgari ücretin yoksulluk sınırına denk bir miktarda olması gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, "Normal şartlarda bir insan, çalışması koşulunda kendi geçimini sağlayacak bir ücreti elde edebilmeli" şeklinde konuştu.

Hükümet ile sendikalar arasında asgari ücret pazarlığı başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendikalarla yapılan toplantıların ardından aralık ayının sonunda asgari ücretin açıklanacağını söyledi. Sürece siyasi partiler de dahil oldu.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

CHP ve HDP kanadından gelen açıklamalarda, asgari ücretin 3 bin lira seviyesinde olması istendi. Saadet Partisi ise iki partinin teklifini ikiye katladı. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, asgari ücretin yoksulluk sınırıyla eşitlenmesi gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, "Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 12 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 849 lira olarak belirlenmiş gözüküyor. Bizi esas üzen konu asgari ücretin her dönemde açlık sınırı üzerinden pazarlık konusu edilmesi. Adı üzerinde 'açlık sınırı'. Açlık sınırında ücret almaya razı olan veya insanları bu noktaya zorunda bırakan bir hükümet, ailelerin geçim derdiyle hiç ilgilenmiyor manasına geliyor. Normal şartlarda bir insan, çalışması koşulunda kendi geçimini sağlayacak bir ücreti elde edebilmeli" şeklinde konuştu.

Bilindiği üzere 4 kişilik bir ailenin kasım ayı yoksulluk sınırı 6 bin 849 lira olarak açıklanmıştı.

"ERBAKAN HOCA YÜZDE 50 ZAM YAPTI"

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Milli Görüş'ün Refah-Yol döneminde gerçekleştirdiklerini de hatırlattı. Karamollaoğlu, "1996 yılında Erbakan Hoca iktidara geldi, ilk anda yüzde 50 zam yaptı. Bir de sene başına kadar toplam yüzde 132 zam yaptı. Şimdi bakın o zaman verilen bu zam ekonominin canlanmasına denk bütçenin yapılmasına vesile oldu. Burada söylemek istediğim husus şu. Aslında hedefin yoksulluk sınırı ve yoksulluk sınırının üstünde bir ücret olması icap eder. Çok açık ve kesin" diye konuştu.

BAKAN SELÇUK: TÜRKİYE ASGARİ ÜCRETTEAB ÜLKELERİNDEN İYİ

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ise asgari ücretle ilgili "2019 itibarıyla ülkemizde uygulanan asgari ücretin; Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Macaristan, Portekiz gibi daha birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını görmekteyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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