S.S. Doğanbey-Tuzburgazı Su Ürünleri Kooperatifi'nin Genel Kurulu yapıldı

BİNGÖL (İHA) - S.S. Doğanbey-Tuzburgazı Su Ürünleri Kooperatifi'nde genel kurul heyecanı yaşandı. Yönetim Kurulu'na, Serdar Sarıkurt, Erdem Akduman, Aptil Duman seçildi. Denetim Kurulu Üyelerine ise Hakan Bingöl, Muzaffer Özenç ve Hasan Alp seçilen isimler oldu.

Genel kurul sonrasında ilk açıklamayı yapan Doğanbey Mahalle Muhtarı Serdar Sarıkurt; "Genel kurulumuz hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki süreçte de hep beraber olmak ve birlikte hareket etmek zorundayız" diyerek geçtiğimiz günlrede yaşanan dalyan sorununa dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Doğanbey-Tuzburgazı Su Ürünleri Kooperatifi ve kooperatifin bulunduğu Büyük Menderes Deltası içindeki Karina Dalyanı, yakın zamanda Karides Çiftliklerinin yapımı ve Doğanbey-Tuzburgazı Mahallerine ait mera alanlarının ihalesi ile gündeme gelmişti. Halkın tepkisi ve verilen mücadele sonrasında ihale iptal edilmişti. - AYDIN