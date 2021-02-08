Ryan Donk kimdir? Ryan Donk kaç yaşında, nereli? Ryan Donkhangi takımda oynuyor? Ryan Donk Instagram hesabı ne?

Başarılı futbolu ile beğeni toplayan Ryan Donk, magazin gündeminde de sık sık kendine yer buluyor Peki, Ryan Donk kimdir? Ryan Donk kaç yaşında, nereli? Ryan Donk Instagram hesabı ne? Ryan Donkhangi takımda oynuyor?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla sporseverlerin beğenisini toplayan Ryan Donk sosyal medyada da paylaşımları ve açıklamaları ile gündem oluyor. Ryan Donk kimdir? Ryan Donk kaç yaşında, nereli?Ryan Donkhangi takımda oynuyor? Ryan Donk Instagram hesabı ne?

RYAN DONK KİMDİR?

Ryan Henk Donk Surinam asıllı Hollandalı futbolcu. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymektedir

Doğum tarihi: 30 Mart 1986

Kaç yaşında: 34 yıl yaşında

Nereli: Amsterdam, Hollanda

Boy: 1,92 m

Kilo: 80 kg

Kulüp kariyeri

1986 yılında Amsterdam'da doğan Ryan Donk, profesyonel kariyerine SC Neerlandia altyapısında başladı. 7 sene burada forma giyen Ryan, 1999 yılında AVV Zeeburgia takımına transfer oldu. İlk profesyonel sözleşmesini Hollanda Ligi'nin RKC Waalwijk takımıyla 2005 yılında imzaladı. 2005-2006 sezonunda savunmada hızı, tekniği ve gücüyle PSV, AZ, AFC Ajax ve FC Barcelona'nın dikkatini çekti.

AZ ALKMAAR

Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle defansının önemli oyuncularından Joris Mathijsen'i Hamburg'a satan AZ'ye imza attı. Donk forma giydiği bu süreçte Shota Arveladze, Danny Koevermans ve Mousa Dembélé gibi futbolcularla birlikte antrenman şansı yakalasa da beklediği kadar forma şansı bulamadı. AZ'da 2006 ile 2008 yılları arası forma giyen Donk, bu süreçte 42 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

WEST BROMWİCH

31 Ağustos 2008'de West Bromwich'a kiralanan Donk, ilk maçına 21 Eylül 2008'de deplasmanda oynanan ve 1-0 kazanılan Middlesbrough maçıyla çıktı. Bu takımda sadece 13 maçta forma giydi.

CLUB BRUGGE

Donk, 2009 senesinde Belçika'nın en köklü ekiplerinden Club Brugge'a transfer oldu. Oyun stili olarak Jaap Stam'a benzetilen Ryan Donk, bu takımda forma giydiği 4 yıllık bu süreçte 140 maça çıktı ve 11 gol kaydetti. Ayrıca takım kaptanlığını yaptı.

KASIMPAŞA

Haziran 2013 tarihinde ise 2 milyon euro bonservisle Kasımpaşa ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İlk maçına 17 Ağustos 2013 günü Kardemir Karabükspor maçında çıktı. Genellikle Yalçın Ayhan ile savunmanın göbeğinde görev yapan Donk, ilk golünü ise 16 Eylül 2013 günü Fenerbahçe'ye attı. 6 Ekim 2013'te ise Elazığspor'a attığı 2 gol ile dikkat çekti. 15 Aralık 2013 günü ise Beşiktaş maçında sahaya atılan ikinci topu eline alarak Hugo Almeida'nın ayağındaki topa fırlattı ve bu pozisyonun ardından Kasımpaşa maçı 2-1 kazandı. Maçın ardından ise bu maçın tekrarlanmasına karar verildi. Telafi maçında Beşiktaş 3-0 galip geldi. Sezonun 2. yarısının ilk 3-4 haftasında ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

GALATASARAY

2016 yılının Ocak ayında 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Donk 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Donk, Galatasaray'la ilk resmi maçına Karşıyaka ile oynanan Kupa maçında çıktı ve takımının 3.golünü attı.

Real Betis'ten dönen Donk, kadro dışı kaldı ama Fatih Terim'in gelişiyle kadroya yeniden dâhil edildi ve takımın 2 sene üst üste şampiyon olmasında önemli pay sahibi oldu. 2019'da sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Son olarak 14 Ağustos 2020'de Galatasaray ile olan sözleşmesini 2020-21 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Ryan Donk "ryanhenkdonk" Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor.