Ryan Babel: Bütün sporlarda bu olayların yaşanmasına karşıyım
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Ryan Babel: Bütün sporlarda bu olayların yaşanmasına karşıyım

09.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:09
Ryan Babel: Bütün sporlarda bu olayların yaşanmasına karşıyım

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, "Bütün sporlarda bu olayların yaşanmasına karşıyım. Bence her şey iyi olacak.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, "Bütün sporlarda bu olayların yaşanmasına karşıyım. Bence her şey iyi olacak. Sakın endişelenme. Bu mücadeleyi biz kazanacağız" dedi.

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu damgasını vurdu. Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan Sebastian Coltescu'ya bir tepki de Galatasaraylı Ryan Babel'den geldi. Skorer'den Nergis Aşkın'a konuşan Ryan Babel, öütün spor faaliyetlerinde ırkçılığa karşı olduğunu belirterek, "Webo kardeşim, bu konuda arkandayım ve seni destekliyorum. Biliyorum ki senin için en iyisi olacak. Bütün sporlarda bu olayların yaşanmasına karşıyım. Bence her şey iyi olacak. Sakın endişelenme. Bu mücadeleyi biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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