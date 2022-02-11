Rusya, Türkiye'den ithal edilen domates kotasını artırmaya hazırlanıyor - Haberler
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Rusya, Türkiye'den ithal edilen domates kotasını artırmaya hazırlanıyor

AA, Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya, Türkiye'den ithal edilen domates kotasını artırmaya hazırlanıyor

Rusya'da Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalat kotasının 350 bin tona yükseltilmesini değerlendiriyor.

Rusya'da Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalat kotasının 350 bin tona yükseltilmesini değerlendiriyor.

Rusya Tarım Bakanlığının hükümete sunduğu taslağa göre, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının yıllık 300 bin tondan 350 bin tona çıkarılması teklif edildi.

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Nisan 2021 itibarıyla 300 bin tona yükseltmişti.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Domates, Türkiye, Tarım, Rusya, Ekonomi, Haberler

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