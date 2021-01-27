Rusya TürkAkım üzerinden Avrupa'ya gaz arzını artırmayı planlıyor
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Rusya TürkAkım üzerinden Avrupa'ya gaz arzını artırmayı planlıyor

27.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:33
Rusya TürkAkım üzerinden Avrupa'ya gaz arzını artırmayı planlıyor

Rusya'nın TürkAkım doğal gaz boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını 2035'e kadar artırmayı planlıyor.

Rus haber ajansı TASS'ın, Rusya Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan 2035'e kadar gaz endüstrisinin gelişimine yönelik taslak plana dayandırdığı habere göre, ülkenin gaz ihracat fiyatının 2025'te bin metreküpte 146 dolar ila 211 dolar arasında olması bekleniyor. Rusya'nın geçen yıl 253 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiği bilgisine yer verilen haberde, "İhracat hacminin 2025'te yıllık 339 ila 463 milyar metreküpe, 2035'te ise 339 ila 480 milyar metreküpe çıkarılması öngörülüyor." denildi.

Habere göre, Rusya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını 2035'e kadar yıllık 88 ila 155 milyar metreküpe ve LNG'nin toplam gaz ihracatındaki payını ise yüzde 26 ila 32 aralığına çekmeyi hedefliyor.

RUSYA AVRUPA'YA GAZ ARZINI GENİŞLETMEYİ PLANLIYOR

Ayrıca Rusya'nın TürkAkım ile Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına dair 2035 planlarının da yer aldığı haberde, "Üçüncü ülkelerden doğal gaz geçişiyle ilgili siyasi riskleri azaltmak için Rusya, Kuzey Akım gaz boru hattı sistemini genişleterek tedariki daha da artırmayı planlıyor. Ayrıca TürkAkım boru hattıyla Avrupa'ya gaz arzını genişletme planları da bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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