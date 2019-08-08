Rusya'nın kart markası MIR Ziraat ATM'lerinde kullanılacak

08.08.2019 16:33

Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu NSPK (National Payment Card System Joint Stock Company) arasında gerçekleştirilen işbirliği ile, Rusya'nın kart markası MIR, Ziraat Bankası'nın ATM ve üye işyeri ağında kullanılabilecek.

Temmuz 2014'de tamamı Rusya Merkez Bankası'na ait olmak üzere kurulan Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu NSPK, Aralık 2015'de milli kartlı ödeme ağı olarak MIR adı altında ilk kartlarını bastı. Mayıs itibarıyla MIR logolu kartlar 61 milyon adede ulaştı.

Rusya'nın milli kart markası MIR logolu kartların Rusya dışında ülkemizde de geçerli olması, özellikle turizm alanında Türkiye için katma değer yaratacağı öngörülüyor.

Kaynak: DHA