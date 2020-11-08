Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu
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Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu

08.11.2020 16:30 | Son Güncelleme: 08.11.2020 16:35
Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu

15 Kasım'da Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye-Rusya Uluslar Ligi maçı öncesinde Rus takımında skandal yaşanıyor. Takım kaptanı Zenit'in forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çekilen videosu ifşa oldu ve bu nedenle milli takım takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Rusya Milli Takımı ve Zenit'in tecrübeli golcüsü Artem Dzyuba, skandal bir video ile gündeme geldi. Başarılı forvetin mastürbasyon yaparken çekilen videosunun sanal ortamda hızla yayılması, Dzyuba'yı bir anda gündemin zirvesine oturttu.

32 yaşındaki forvetin bu görüntüleri sonrası Rusya Milli Takımı'ndan kadro dışı bırakıldığı belirtildi. Dzyuba'nın menajeri de kadro dışı bırakılma bilgisini doğruladı.

Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu

"YORUM YAPMA GEREĞİ DUYMUYORUM"

Yaşanan bu olayın futbolla ve sporla alakası olmadığını söyleyen Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, "Artem Dzyuba ile olan bu kişisel durumun sportif açıdan Rusya milli takımıyla hiçbir ilgisi yok. Bu nedenle, bu konuda ayrıntılı bir yorum yapma gereği görmüyorum. Futbol sahasında ve dışında, bu göreve çağrılan her futbolcunun davranışları, milli takımın düzeyine ve statüsüne uygun olmalıdır" dedi.

TÜRKİYE MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Dyzuba Rusya'nın 12 Kasım'da Moldova'yla oynayacağı hazırlık maçında, 15 Kasım'da Türkiye ve 18 Kasım'da da Sırbistan ile oynayacağı Uluslar Ligi maçlarında forma giyemeyecek. Takımda kaptanlığa yükseltilen tecrübeli golcünün ortaya çıkan görüntüsü, Rusya'da da büyük tepkiyle karşılandı. Gelen tepkiler üzerine Dzyuba Instagram hesabını da kapattı.

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