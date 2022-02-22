Rusya için Donbas neden bu kadar önemli? İşin ucunda milyarlarca dolarlık servet var

Tüm dünya Rusya ile Ukrayna arasındaki krize odaklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk ( Donbas ) bölgelerinin bağımsızlığını tanıdı. Bu hamle Rusya'nın işgal için zemin hazırlaması olarak yorumlandı.

ZENGİN YER ALTI KAYNAKLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Rusya'nın bu bölgelere bu kadar önem vermesinin altında ekonomik sebepler yer alıyor. Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır ihtilafa neden olan Donbas, zengin yer altı kaynaklarıyla dikkat çekiyor. Madenleri ile öne çıkan bölge, Putin'in iştahını kabartıyor.

AVRUPA'NIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK MADEN ALANI

Yaklaşık 6,5 milyon nüfusa ev sahipliği yapan ve Avrupa'nın dördüncü büyük maden alanı olarak tanımlanan Donbas, uzun süredir Ukrayna'nın en büyük sanayi merkezi ve önemli bir kömür üreticisi konumunda bulunuyor. 200 yılı aşkın bir süredir bölgeden yaklaşık 15 milyar ton fosil yakıt çıkarıldığı tahmin ediliyor ve son olarak kömür rezervinin yaklaşık 100 milyon ton olduğu düşünülüyor.

MADENLER ÇATIŞMALARDA HASAR ALDI

Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından Donbas'taki madenlerin çoğu kârsız hale geldi ve kapatıldı. Ayrıca 2014'te Ukrayna ile Rus destekli ayrılıkçılar arasında yaşanan çatışmalar, maden alanlarına büyük zarar verdi. Ukrayna Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün 2019 tarihli raporu, ayrılıkçıların elindeki bölgelerdeki en az 300 bin kişi, taşan madenlerden kaynaklanan kimyasal kirlilik nedeniyle tehdit altında olduğunu aktardı.

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