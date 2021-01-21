Rusya'nın domates kotasını yükseltmesi üreticileri sevindirdi

Erdemli Yaş Meyve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Bülent Dölek, Rusya'nın Türkiye'den ithal edilen domates kotasını 50 bin ton artırarak 250 bin tona yükseltmesini "umut verici" olarak değerlendirdi.

Erdemli Yaş Meyve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Bülent Dölek, Rusya'nın Türkiye'den ithal edilen domates kotasını 50 bin ton artırarak 250 bin tona yükseltmesini "umut verici" olarak değerlendirdi.

Dölek, gazetecilere, bu gelişmenin geçimini domatesten sağlayanlar için önemli olduğunu söyledi.

Beklentilerinin Rusya'ya yapılan domates ihracatındaki kotanın tamamen kaldırılması yönünde olduğunu dile getiren Dölek, "Rusya'nın kotayı 50 bin ton daha artırması üreticilerimiz adına 'umut verici' olarak görüyoruz, bu karardan sonra piyasada hareketlilik bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez