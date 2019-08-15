Rusya kahraman pilotları konuşuyor

15.08.2019 14:55

Rusya 'nın başkenti Moskova 'dan kalktıktan kısa bir süre sonra teknik sorun yaşayarak mısır tarlasına acil iş yaparak içindeki yolcuların hayatını kurtaran pilotlar günün konusu oldu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, pilotların en kısa sürede ödüllendirileceği belirtilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi sözcüsü Dmitry Peskov, devlet ödüllerinin devlet başkanının kararıyla verileceğini söyledi.

Peskov, "Gerekli formaliteler en kısa sürede tamamlanacak, buna hiç şüphe yok ve kahramanlar ödüllendirilecekler" dedi.

Peskov, Kremlin'in, pilotları 'kahraman' olarak gördüğünün de altını çizdi.

Kremlin sözcüsü, "Birbirimizi kutlayalım ve yaralılara acil şifa diliyoruz. İnsanların hayatını kurtaran ve uçağı indiren kahraman pilotları tebrik ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA