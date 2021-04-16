Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artışla 9,9 milyon ruble gelir elde ettiği açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artışla 9,9 milyon ruble gelir elde ettiği açıklandı.

Kremlin tarafından devletin üst kademelerindeki kişilere ilişkin yayımlanan mal varlığı bilgilerine göre, 2019'da 9,7 milyon ruble kazanan Putin'in geliri, geçen yıl 9,9 milyon rubleye (yaklaşık 1 milyon 53 bin TL) yükseldi.

Geçen yıl Rusya Başbakanı Mihail Mişustin 19,9 milyon ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov 12,5 milyon ruble gelir elde etti.

Beyana göre, Putin'in Rusya'da 2 apartman dairesi, 2 otomobil garajı ve 3 otomobili bulunuyor.

Putin'in 2019'da imzaladığı kararnameye göre, Rusya'da devlet başkanı ve başbakanlık görevleri için ödenen maaşlar yüzde 4,3 artırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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