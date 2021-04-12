Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz

Son dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'nın Ukrayna'ya SİHA satmasını eleştirerek "Türkiye ve diğer ülkeleri Ukrayna'yı teşvik etmeme konusunda uyarıyoruz" dedi. Skandal açıklamalarına devam eden Lavrov, Türkiye dahil tüm ülkelere Ukrayna'nın açıklamalarını iyi analiz etmeleri tavsiyesinde de bulundu. Öte yandan hatırlanacağı üzere Ukrayna, Rusya ile arasında kriz çıkaran Donbass bölgesinde ilk kez Türk SİHA'larını kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ile görüştü. Lavrov daha sonra, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile bir araya geldi.

İkili baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya Dışişleri Bakanı'na, Türkiye'nin Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçları (SİHA) tedarik etmesiyle ilgili bir soru soruldu.

TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERİ SUÇLADI

Bir basın mensubunun sorusu karşısında Türkiye ve diğer ülkeleri suçlayan Lavrov, "Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor" açıklamasını yaptı.

Rusya'nın Türkiye dahil tüm ülkelere Kiev'in açıklamalarını iyi analiz etmelerini tavsiye eden Lavrov, "Tüm ilgili ülkelere, Türkiye de bunlardan biri, mevcut durumu, Kiev rejiminin ebedi militarist açıklamalarını incelemelerini tavsiye ettiğimizi ve bu militarist eğilimleri teşvik etmemeleri konusunda uyardığımızı belirtmek isterim" dedi.

UKRAYNA, SİHA'LARI DONBASS'TA İLK KEZ KULLANDI

Ukrayna Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Misyagin, "Donbass üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar TB2 SİHA'lar, düşman Pantsir-S1, S-125 ve Tor uçaksavar füzesi mevzilerini tespit etti" demişti.

RUS SİSTEMLERİ ETKİSİZ KALMIŞTI

Bayraktar TB2'ler Suriye'de 2 adet, Libya'da 20'den fazla ve en son Dağlık Karabağ'da çok sayıda Pantsir-S1 hava savunma sistemini imha etmişti.

İKİ ÜLKEDEN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, enerji alanındaki iş birliği konusunu da ele aldıklarını belirterek, "Savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin perspektifleri de gayet büyük. Savunma sanayisi, stratejik ortaklığımızın itici gücüdür. Cumhurbaşkanı'yla uçak yapımı alanında iş birliğimizi de ele aldık. Söz konusu alan her iki ülke için de son derece önemli. Buradaki amacımız net projelerin hayata geçirilmesi, ortak işletmelerin oluşturulması, tecrübe ve teknoloji paylaşımıdır" diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir biçimde savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna ile iş birliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir. Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir" demişti.