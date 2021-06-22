Rusya'dan turistler İstanbul'a gelmeye devam ediyor
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Rusya'dan turistler İstanbul'a gelmeye devam ediyor

Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rusya tarafından Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlamasının sona ermesinin ardından Rus turistler yeniden İstanbul'a gelmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rusya tarafından Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlamasının sona ermesinin ardından Rus turistler yeniden İstanbul'a gelmeye başladı.

Rus hava yolu şirketi Aeroflot'a ait Su2126 sefer sayılı uçakla Svobadni Havalimanı'ndan kalkan uçak, 156 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'na indi.

Pasaport kontrollerinin ardından bagajlarını alan Rus turistlerin bazıları transfer bölümünden Antalya'ya geçerken, bazıları da İstanbul'da konaklayacakları otellere hareket etti.

Rus turistler, 2 aylık kısıtlama sürecinin ardından uçuşların yeniden başlamasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

"Burada olmaktan mutluyum"

Yolculardan Regina Zaribuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlamanın ardından Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye'yi ve İstanbul'u çok seviyorum. Buradan birçok yeri gezmeyi düşünüyorum." dedi.

Rusya'da yaşayan ve ticaretle uğraşan Musa Öztürk, Rus eşi ve çocuklarıyla tatil için Antalya'yı tercih ettiğini dile getirerek, "Kısıtlamalar sonrası ülkemi özlemiştim. Memleket hasreti ve tatil iyi gelecek. 20 gün ailemle dolu dolu tatil yapacağız. İnşallah tüm dünya virüsten kurtulur." diye konuştu.

Diğer hava yolu firmalarının dışında THY'ye ait Moskova-İstanbul seferini yapan 227 yolculu uçağın İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Öte yandan THY tarafından İstanbul-Rostov (2 sefer), İstanbul-Kazan (2 sefer), İstanbul-Saint Petersburg (4 sefer), İstanbul-Moskova (10 sefer), Bodrum-Moskova (2 sefer) ile Antalya-Moskova (4 sefer) arasında bugün 24 seferin icra edildiği öğrenildi.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Rusya, Türkiye'ye olan uçuşlara 15 Nisan tarihinden itibaren kısıtlama getirmiş, aşılama ve vaka sayılarının düşmesiyle uçuşları tekrar başlatma kararı almıştı.

Rusya'dan turistler İstanbul'a gelmeye devam ediyor
Rusya'dan turistler İstanbul'a gelmeye devam ediyor
Rusya'dan turistler İstanbul'a gelmeye devam ediyor
Rusya'dan turistler İstanbul'a gelmeye devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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