Rusya'dan Dalaman'a bu yıl gelecek turist sayısının 274 bini aşması bekleniyor
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Rusya'dan Dalaman'a bu yıl gelecek turist sayısının 274 bini aşması bekleniyor

Rusya'dan Dalaman'a bu yıl gelecek turist sayısının 274 bini aşması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, Rusya'nın başkenti Moskova ve 9 şehrinden Dalaman'a yıl sonuna kadar yapılacak uçuşlarla 274 bini aşkın turist gelmesinin beklendiğini söyledi.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, Rusya'nın başkenti Moskova ve 9 şehrinden Dalaman'a yıl sonuna kadar yapılacak uçuşlarla 274 bini aşkın turist gelmesinin beklendiğini söyledi.

Güvenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye'ye tüm uçuşlarını başlatma kararının ardından Moskova'dan havalanacak ilk uçağın yarın Dalaman Havalimanı'na ineceğini belirtti.

Rusya'nın 140 milyonluk nüfusuyla turizm için çok büyük bir pazar olduğuna işaret eden Güvenç, Rusların Türkiye turizmi için de önemli bir potansiyel oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye'ye yılda yaklaşık 6 milyon Rus turist geldiğini kaydeden Güvenç, "Rusya'nın 10 şehrinden Dalaman'a uçakla yolcu gelecek. Geçmiş yıllarda da böyleydi. Rusya'nın en önemli şehri Moskova ve diğer kentlerden gelecek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız." dedi.

Dalaman'a 2019'da 368 bin Rus turistin geldiğini, bu yıl başındaki öngörülerinin yaklaşık 400 bin kişi olduğunu anlatan Güvenç, şu anki verilere göre 274 bin kişinin Rusya'dan Dalaman Havalimanı'na gelmesinin beklendiğini, bu sayının daha da artabileceğini aktardı.

Rus turistlerin Türkiye'ye ilgisinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Güvenç, "Rusya'dan gelen heyetin Antalya'da yaptığı incelemelerde, Türkiye tam geçer not aldı. Güvenli turizm konusunda Türkiye oldukça önemli bir prestije sahip ve bunun da meyvelerini alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yoğun sezonlarımıza çok çabuk ulaşacağımızı düşünüyorum"

Güvenç, yılın ilk yarısında, geçen yıl Türkiye'ye 1 milyona yakın turist gönderen Ukrayna'dan gelen misafirleri ağırladıklarını ifade etti.

Ukrayna'daki hemen hemen tüm tur operatörlerinin Türkiye'ye sefer düzenlediğini aktaran Güvenç, Ukrayna'daki havalimanları birliğinin tek yurt dışı üyesi olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin ana pazarı İngiltere'nin de 1 milyon gibi bir yolcu kapasitesine sahip olduğunu ve Türkiye'ye 22 şehirden yolcu geldiğini ifade eden Güvenç, şöyle konuştu:

"İngiltere'nin açılması bizim için çok önemli. Orada da önemli gelişmeler var. Son aldığımız habere göre Türkiye sarı listede ve İspanya'dan bir tık yukarıda. Şöyle bir avantajımız da var. Oradaki değerlendirmelere göre çift aşı olana İngiltere karantinayı kaldırıyor. Biz ikinci aşıyı 4 haftada yapıyoruz. Diğer ülkeler ise 7 haftada yapıyor. Bu anlamda da avantajlıyız. Kısa zamanda yeşil listeye gireceğimizi düşünüyoruz. Pandemi nedeniyle daha doğal ve sosyal mesafesi uygun yerler revaçta. Dalaman ve bölgemiz buna çok uygun. Türkiye gözde bir tatil destinasyonu."

Geçmiş yılların yoğunluğunun kısa sürede yakalanacağını öngördüğünü dile getiren Güvenç, "Özellikle deniz, kum, güneş için gelecek misafirlerimizle geçmiş yıllardaki yoğun sezonlarımıza çok çabuk ulaşacağımızı düşünüyorum. Şu anda taleplerden de bu görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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