Rusya'dan bronz madalya ile döndü

Rusya'nın Izhevsk kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 81 kiloda 3. olarak bronz madalya almaya hak kazanan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi sporcusu milli judocu Muhammed Mustafa Koç, Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

06.11.2019 11:37 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:42
Rusya'dan bronz madalya ile döndü

Rusya'nın Izhevsk kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 81 kiloda 3. olarak bronz madalya almaya hak kazanan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi sporcusu milli judocu Muhammed Mustafa Koç, Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.


1-3 Kasım 2019 tarihlerinde Rusya'nın Izhevsk kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 81 kiloda 3. olarak bronz madalya almaya hak kazanan Süleymanpaşa Belediyesi sporcusu milli judocu Muhammed Mustafa Koç, Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.


Vali Yıldırım, Muhammed Mustafa Koç'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Milli sporcuya Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Antrenörleri Deniz Şilli ve Melda Şilli eşlik etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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