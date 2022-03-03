Rusya'da Yusuf Yazıcı fırtınası! Takımını sırtında taşıyor
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CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı, yeni takımına çok çabuk alıştı. İlk maçında derbide müthiş frikikle Spartak Moskova ağlarını sallayan milli futbolcu, Rusya Kupası son 16 turunda Sochi'yi 2-1 mağlup ettikleri maçta 2 asist yaptı.
Rusya Kupası Son 16 Turu'nda Sochi, Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, 41'de Christian Noboa'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
60'ta Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Diveev, skoru eşitledi. 87'de Yusuf'un kullandığı kornere yine iyi yükselen Diveev, bu kez takımını zafere taşıdı. Yusuf ve Diveev'in uyumu taraftarları mest etti.
CSKA Moskova Teknik Direktörü Aleksey Berezutski, maçın ardından Yusuf'a övgü yağdırdı. Berezutski, "Harika seti var. Sabit parçalar futbolun önemli parçasıdır. Şu anda bunları mükemmel şekilde yerine getiren oyuncumuz var. Yusuf bize büyük bir avantaj sağlıyor" dedi.
Yusuf Yazıcı ilk maçını geçen haftada derbide Spartak Moskova'ya karşı oynamıştı. 2-0 kazanılan karşılaşmada çok şık bir frikik golü atmıştı. Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'da çıktığı 2 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.