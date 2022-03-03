Rusya'da Yusuf Yazıcı fırtınası! Takımını sırtında taşıyor

Rusya Kupası Son 16 Turu'nda Sochi, Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, 41'de Christian Noboa'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

KORNERDE FİRE VERMEDİ

60'ta Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Diveev, skoru eşitledi. 87'de Yusuf'un kullandığı kornere yine iyi yükselen Diveev, bu kez takımını zafere taşıdı. Yusuf ve Diveev'in uyumu taraftarları mest etti.

"HARİKA BİR ÖZELLİK"

CSKA Moskova Teknik Direktörü Aleksey Berezutski, maçın ardından Yusuf'a övgü yağdırdı. Berezutski, "Harika seti var. Sabit parçalar futbolun önemli parçasıdır. Şu anda bunları mükemmel şekilde yerine getiren oyuncumuz var. Yusuf bize büyük bir avantaj sağlıyor" dedi.

FRİKİKTEN AVLAMIŞTI

Yusuf Yazıcı ilk maçını geçen haftada derbide Spartak Moskova'ya karşı oynamıştı. 2-0 kazanılan karşılaşmada çok şık bir frikik golü atmıştı. Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'da çıktığı 2 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

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