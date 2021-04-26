Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye ve Tanzanya'ya tur satışı yapmayın çağrısı
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Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye ve Tanzanya'ya tur satışı yapmayın çağrısı

Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye ve Tanzanya'ya tur satışı yapmayın çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, tur şirketlerine yetkililer karar verene kadar 1 Haziran'dan sonraki dönem için Türkiye ve Tanzanya'ya tur satışı yapmamaları çağrısında bulundu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, tur şirketlerine yetkililer karar verene kadar 1 Haziran'dan sonraki dönem için Türkiye ve Tanzanya'ya tur satışı yapmamaları çağrısında bulundu.

Rusya, Covid-19 vakalarında kaydedilen artış nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye'ye charter seferlerini yasaklamış, tarifeli uçuşların da haftada iki kez yapılması kararın almıştı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova yaptığı açıklamada, tur şirketlerine yetkililer karar verene kadar 1 Haziran'dan sonraki dönem için Türkiye ve Tanzanya'ya tur satışı yapmamaları çağrısında bulundu. Golikava, çağrının nedeninin ise söz konusu ülkelerdeki zor epidemiyolojik durum olduğunu belirtti.

Türkiye'den Rusya'ya iki günde 29 uçuş

Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia) tarafından yapılan açıklamada ise, Rus ve Türk havayollarının 23-25 Nisan tarihleri arasında Türkiye'den Rusya'ya 29 uçuş gerçekleştirdiği duyuruldu. Açıklamaya göre, söz konusu uçuşlar ile Rusya'ya 6 bin 600 yolcu getirildi.

Öte yandan Türkiye ve Tanzanya'dan gelen Rus yolcuların iki kez Covid-19 testi yaptırması gerekiyor. 1 Mayıs'tan itibaren bu kuralın yurt dışından gelen tüm yolcular için de geçerli olacağı bildirilmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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