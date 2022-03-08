Putin'den ambargo kararına misilleme! Türkiye'yi de yakından ilgilendiren talimatı verdi - Haberler

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Putin'den ambargo kararına misilleme! Türkiye'yi de yakından ilgilendiren talimatı verdi

AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
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Putin'den ambargo kararına misilleme! Türkiye'yi de yakından ilgilendiren talimatı verdi

Ukrayna'ya girmesinin ardından arka arkaya yaptırımlarla karşılaşan Rusya, son olarak ABD Başkanı Biden tarafından tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu. Putin ise ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi.

Ukrayna işgalinin 13. günü devam ederken başta Batı dünyası olmak üzere ülkelerden ve şirketlerden arka arkaya yaptırım kararları gelmeye devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Biden, Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

PUTİN'DEN AMBARGO KARARLARINA MİSİLLEME

Yapılan ambargolara karşılık olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi.

BAZI ÜRÜNLER VE HAMMADDELERE İHRACAT YASAĞI

Putin'in, Rus sanayisinin kesintisiz şekilde çalışmaya devam etmesi için bazı kısıtlamaların yer aldığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı. Bazı ürün ve ham madde ticaretine yönelik kısıtlamaları içeren kararnamede, "Hükümet tarafından belirlenecek ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınacaktır." ifadesine yer verildi.

Kararnameyle, Rus hükümetine söz konusu yasaklardan etkilenecek ülkelerin listesini hazırlama talimatı da verildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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