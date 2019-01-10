Rusya, 100 milyar dolarlık rezervi, yuan, yen ve euro'ya çevirdi
100 milyar dolarlık rezervini Çin yuanına, Japon yenine ve euro'ya dönüştüren Rusya Merkez Bankası, doların Rus dış rezervlerindeki payını tarihin en düşük seviyesine indirdi.
100 milyar dolarlık rezervini Çin yuanına, Japon yenine ve euro'ya dönüştüren Rusya Merkez Bankası, doların Rus dış rezervlerindeki payını tarihin en düşük seviyesine indirdi. Çin, Rusya-Çin ticaret hacminin 100 milyar doları aştığını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com