Rusya, 100 milyar dolarlık rezervi, yuan, yen ve euro'ya çevirdi

100 milyar dolarlık rezervini Çin yuanına, Japon yenine ve euro'ya dönüştüren Rusya Merkez Bankası, doların Rus dış rezervlerindeki payını tarihin en düşük seviyesine indirdi. Çin, Rusya-Çin ticaret hacminin 100 milyar doları aştığını duyurdu.