Rusların yeni avcı uçağı Su-75 Checkmate, ABD'yi korkuttu: Başımızı gerçekten ağrıtacak
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Rusların yeni avcı uçağı Su-75 Checkmate, ABD'yi korkuttu: Başımızı gerçekten ağrıtacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Wall Street Journal gazetesi, Rusya'nın yeni avcı uçağı Su-75 Checkmate sayesinde havada ve jeopolitik arenada ABD ile boy ölçüşeceğini yazdı. Yazıda, "Checkmate, en gelişmiş radarlara görünmezlik teknolojisine sahip dünyanın ikinci tek motorlu avcı uçağı olabilir ve başımızı ciddi anlamda ağrıtacak gibi görünüyor" ifadelerine yer verilirken, Türkçe "Şah mat" anlamına gelen Checkmate'in tek rakibinin ABD envanterinde bulunan F-35 olacağına dikkat çekildi.

Rusya'nın yeni beşinci nesil hafif taktik uçağı Su-75 Checkmate'in tek rakibinin ABD'nin envanterinde bulunan en güçlü uçağın, Lockheed Martin şirketinin geliştirdiği F-35'in olacağı dikkat çekilen yazıda, Amerikan uçağının dünyada talep gördüğü ve Washington'ın yalnızca silah ihracatından gelir sağlamasına değil, aynı zamanda diplomatik hedeflerine ulaşmasına da katkıda bulunduğu vurgulandı.

Rusların yeni avcı uçağı Su-75 Checkmate, ABD'yi korkuttu: Başımızı gerçekten ağrıtacak

"ABD'NİN STRATEJİK ETKİSİNE MEYDAN OKUYACAK"

Rusya'nın Su-75 Checkmate avcı uçağını savunma alanında ABD ile işbirliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Arjantin, Hindistan, Vietnam gibi ülkelerde tanıtmayı planladığına dikkat çekilen yazıda, "Checkmate, adından da anlaşıldığı üzere ABD'nin stratejik etkisine meydan okumayı hedefliyor" ifadeleri kullanıldı.

Bununla birlikte Moskova, Su-75'in ticari bir proje olduğunu ifade etti. Rusya devlet savunma şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Rus projesinden jeopolitik anlam çıkarılmaması çağrısı yaparak, "Bunun asıl nedeni çok daha basit, bu sınıftaki uçaklar dünya askeri teçhizat pazarında gerçekten yüksek talep görüyor" açıklamasında bulundu.

Rusların yeni avcı uçağı Su-75 Checkmate, ABD'yi korkuttu: Başımızı gerçekten ağrıtacak

FİYATI 30 MİLYON DOLAR

Rus yetkili, fiyatı yaklaşık 30 milyon dolar olacak Su-75'in Amerikan F-35 uçağına 120 milyon dolar veremeyecek olan ülkelerin ilgisini çekeceğini ifade etti. Diğer yandan makalede, Birleşik Uçak Şirketi (OAK) Başkanı Yuriy Slyusar her ne kadar Su-75 uçaklarının Komsomolsk-na-Amure kentindeki fabrikada üretileceğini açıklasa da, Checkmate projesinin hayata geçirilmesine fon eksikliği nedeniyle başlanamadığı ifade edildi.

Beşinci nesil yeni Su-75 uçağının prototipi ilk kez MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda görücüye çıktı. Yeni uçağın ilk sırada Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika ve Latin Amerika ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor. Fiyatı yaklaşık 25-30 milyon dolar olacağı düşünülen Rus uçağı, 2-3 kat daha pahalı olan Fransa yapımı Dassault Rafale ve İsveç'in ürettiği Saab Gripen jetlerinin başlıca rakibi olacak.

Rusların yeni avcı uçağı Su-75 Checkmate, ABD'yi korkuttu: Başımızı gerçekten ağrıtacak
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Rusların yeni avcı uçağı Su-75 Checkmate, ABD'yi korkuttu: Başımızı gerçekten ağrıtacak - Haberler Ekonomi
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