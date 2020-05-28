Rus milyarderler salgından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
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Rus milyarderler salgından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılma hızında dünyada ilk üçte olan Rusya'da zenginler özel jetlerle ülkeyi terk etmeye başladığı ifade edildi.

Rus milyarderler salgından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
28.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:30

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılma hızında dünyada ilk üçte olan Rusya'da zenginler özel jetlerle ülkeyi terk etmeye başladığı ifade edildi. Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki özel jet seferlerinin sayısının mayıs ayında 61'den 107'ye yükseldiği belirtildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılma hızında dünyada ilk üçte olan Rusya'da Rus milyarderler ülkeden kaçmaya başladığı belirtildi. Jet Partners adlı özel jet kiralama şirketinin yetkilisi Margarita Lomakinaya, zengin Rusların koronavirüs vaka sayısının daha az olduğu ülkelere gittiğini söyledi.  Lomakinaya, öncelikle Marbella, Girona, Malaga, Zaragoz gibi İspanya sahillerinin tercih edildiğini belirterek, "İnsanlar özel rezidanslarında kendilerini daha güvende hissediyorlar" dedi.

"MOSKOVA'DA PSİKOLOJİLERİ BOZULDU"JETVIP şirketinin sahibi Aleksandr Osit ise, "İnsanlar izolasyonda sıkıldı. Moskova'da çok büyük daireleri olsa bile, psikolojik nedenlerden dolayı bu durumdan kurtulmak istiyorlar. Bazı müşterilerimiz ise, çocuklarını okulların açılmaya başladığı Avrupa ülkelerine götürüyorlar" diye konuştu. Rus zenginlerin konut, oturum izni ve vatandaşlık sahibi oldukları İngiltere ve Güney Kıbrıs gibi ülkelere de salgın döneminde özel jetleriyle gittikleri belirtiliyor.UÇUŞ FİYATLARI 16 BİN EURO'DAN BAŞLIYORRusya salgın önlemleri kapsamında 27 Mart'tan itibaren uluslararası uçak seferlerini durdururken, özel jetlerle ise ülkeden çıkılabiliyor. En fazla 13 kişilik olan lüks jetlerin tek yön uçuş fiyatı 16 bin ila 25 bin euro arasında değişiyor. Sirius Aero şirketi yetkilileri, yakıt fiyatlarının ucuzlaması ve rekabetin artması nedeniyle, özel jet uçuş fiyatlarının son aylarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20-30 geriledİği bilgisini verdi.RUSYA'DA SON DURUM

Rusya bugün ABD ve Brezilya'dan sonra koronavirüs vaka sayısının en fazla olduğu üçüncü ülke. 28 Mayıs itibarıyla ülkede vaka sayısı 379 bin 51'e, can kaybı 4 bin 142'ye yükseldi. 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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