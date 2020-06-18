Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz Adı Beşiktaş ile anılan Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kristyuk'un menajeri Yagu Fernandes, siyah beyazlı kulüple transfer görüşmesi gerçekleştirdiklerini doğruladı.

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kristyuk'un menajeri Yagu Fernandes, transfer gelişmesiyle alakalı açıklama yaptı.

Fernandes, Beşiktaş ile görüşüp görüşmediğine dair gelen soruya, "Stanislav'ın şu an Krasnodar ile sözleşmesi var. Bu sözleşmeye de saygı duyuyoruz. Ancak, sözleşmesi çok kısa süre içerisinde sona eriyor. Bu nedenle diğer opsiyonları değerlendiriyoruz" dedi.

"Size, spesifik olarak bir kulübün adını veremem." diyerek sözlerini sürdüren Yagu Fernandes, "Kristyuk'a ilgi olduğu doğru. Türkiye'den, İspanya, İsviçre'den ve Yunanistan'dan kulüplerle görüşmelerimizi sürdürüyor. Ağustos ayı başında Kristyuk'un hangi kulüp için oynayacağını belirlemiş olacağız" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

BEŞİKTAŞ 600 BİN EURO TEKLİF YAPTI

Milliyet'tin haberine göre; Beşiktaş, 29 yaşındaki Kristyuk için 600 bin euro maaş önerdi. Kristyuk tarafı ise 1 milyon euro maaş istedi. Beşiktaş ise bu parayı veremeyeceklerini ve 600 bin euronun sınır olduğunu iletti.

Öte yandan Kristyuk için Beşiktaş dışında sadece Lokomotiv Moskova'nın teklif yaptığı öğrenildi.