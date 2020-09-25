Rus askeri heyeti PYD'li teröristlere plaket verdi

Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) iline giden Rus askeri heyeti, PYD terör örgütünün 17. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, örgüt üyelerine plaket verdi.

Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) iline giden Rus askeri heyeti, PYD terör örgütünün 17. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, örgüt üyelerine plaket verdi.

Suriye'de Rus ordusuna bağlı bir heyet Ayn El Arab (Kobani) şehrine giderek PYD'li teröristlere plaket verdi. Terör örgütü PYD'nin kuruluşunun 17. yılı dönümü için yapılan ziyarette çekilen fotoğraflar, örgüte yakın hesaplar tarafından paylaşıldı. PYD'li teröristin geçtiğimiz günlerde Rus askeri aracından indiği görülmüştü. ABD'nin Suriye'de çekildiği bölgelere yerleşen Rus askerlerinin terör örgütü YPG ile aktif faaliyetler yürüttüğü biliniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı