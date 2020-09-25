Rus askeri heyeti PYD'li teröristlere plaket verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rus askeri heyeti PYD'li teröristlere plaket verdi

25.09.2020 11:30 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:39
Rus askeri heyeti PYD'li teröristlere plaket verdi

Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) iline giden Rus askeri heyeti, PYD terör örgütünün 17. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, örgüt üyelerine plaket verdi.

Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) iline giden Rus askeri heyeti, PYD terör örgütünün 17. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, örgüt üyelerine plaket verdi.

Suriye'de Rus ordusuna bağlı bir heyet Ayn El Arab (Kobani) şehrine giderek PYD'li teröristlere plaket verdi. Terör örgütü PYD'nin kuruluşunun 17. yılı dönümü için yapılan ziyarette çekilen fotoğraflar, örgüte yakın hesaplar tarafından paylaşıldı. PYD'li teröristin geçtiğimiz günlerde Rus askeri aracından indiği görülmüştü. ABD'nin Suriye'de çekildiği bölgelere yerleşen Rus askerlerinin terör örgütü YPG ile aktif faaliyetler yürüttüğü biliniyor.


Rus askeri heyeti PYD'li teröristlere plaket verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Angela Merkel Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Özlem Yıldız Serenay Sarıkaya
Spor Ryan Babel Erol Bulut Arda Turan Mbaye Diagne Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rus askeri heyeti PYD'li teröristlere plaket verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 12:27:52. #1.15#
title