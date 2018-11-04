Rumlar Doğalgaz Aramak İçin Navtex Yayınladı

Fatih sondaj gemisinin arama çalışmalarına başlamasının ardından Kıbrıs Rum Yönetimi harekete geçti. Rumlar, 4 ay süreyle sondaj çalışmaları yapacaklarını duyurdu.

Sözde bir "Münhasır Ekonomik Bölge" içerisindeki 10. parselde doğalgaz için sondaj çalışması yapacağını ifade eden yönetim, "10 Kasım'da çalışmalar başlayacağız" dedi.

BÖLGE DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Rum yönetimi, Amerikan Exon Mobil ve Katar Petrol ortaklığından oluşan konsorsiyumun sondaja başlayacağı gerekçesiyle bölgeyi deniz trafiğine kapatan bir Navtex yayınladı.

Kıbrıs Rum Yönetimi, Türk tarafını yoksayarak ilan ettiği sözde "Münhasır Ekonomik Bölge" içerisindeki 10. Parselde 10 Kasım'dan itibaren 4 ay süreyle sondaj çalışmaları yapılacağını ilan etti.

"SONDAJ ÇALIŞMALARI YAPILACAK"

Rumların ilan ettiği Navtex'te "25 Şubat 2019 tarihine kadar 10'uncu parselde sondaj çalışmaları yapılacak" ifadeleri yer aldı.