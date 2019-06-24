Rumkale'nin çehresi değişiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fırat Nehri kıyısındaki "Rumkale" için hazırlanan "Kıyı ve Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi" kapsamında çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla, kentin turizmi hareketlenecek.

Bu kapsamda Fırat Nehri'nin kıyısında bulunan Rumkale, yerli ve yabancı turistlerin uğrayacağı mekanlar arasında yerini alacak. Fırat Nehri ile Merzimen Çayı'nın birleştiği, yüksek kayalarla örtülü tepe üzerinde konumlanan Rumkale, kentin yeni turizm yüzü olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KUDEB Şube Müdürü Serdar Murat Gürsel, bölgenin birinci derecede arkeolojik sit alanında kalması nedeniyle gerekli izinleri alarak "Kıyı ve Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi"ne başladıklarını belirtti.

Proje çerçevesinde otopark, seyir terasları ve satış birimleri oluşturulacağını bildiren Gürsel, şöyle devam etti:

"Bölgeye gelen insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak birimlere yöneldik. Buraya gelen ziyaretçilerin yeme içme ihtiyaçlarını karşılayacak mekanlara ihtiyaç vardı. İnsanlar alanda yiyecek içecek satılan derme çatma üniteler kurmuş. Bölgede uzun zaman geçirecek ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 7 satış birimi, tuvalet, peyzaj ve sağlıklaştırma çalışması gerekecek. Bölge, arkeolojik alan olması nedeniyle mümkün olan en az müdahaleyle ıslah edilecek. Alanı tekneyle gezenler, Rumkale'yi inceleme fırsatı bulabilecek. Bunun için de suyun üzerinde yüzer dubalar planlıyoruz."

100 seyir terası kurulacak

Hem Fırat Nehri hem de Rumkale'yi yüksek bir noktadan gören eğimli yamaçlarda çok güzel bir seyir alanı olduğuna dikkati çeken Gürsel, şunları kaydetti:

"Bu günübirlik dinleme alanında yaklaşık 100 seyir terası kurulacak. Teraslar arasındaki bağlantı yollarını ise bölgenin kendi doğal malzemeleriyle kaplayacağız. Terasları, ahşap görünümlü, güneşe dayanıklı, doğal dokuyu bozmayacak malzemelerle tasarlayacağız. Projemizin 6 aylık uygulama süresi var. İhalesi yapıldı, yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. Projenin aplikasyonuyla işe başlandı. Bundan sonraki aşamada hızlı bir şekilde, turistlerin burayı en iyi şekilde kullanabileceği bir alanı hazır hale getireceğiz."

Rumkale

Yavuzeli ilçesi Kasaba köyünün yakınında bulunan Rumkale, antik dönemden bugüne kadar "Şitamrat, Kal-a Rhomayta, Hromklay, Ranculat, Kal-at el Rum, Kal-at el Müslimin, Kale-i Zerrin (Altın Kale)" gibi isimlerle adlandırıldı.

Hazreti İsa'nın havarilerinden Johannes'in (Yuhanna) Roma döneminde Rumkale'yi mesken yaparak, kayadan oyma bir odada İncil'in nüshalarını çoğalttığı rivayet ediliyor.

Memlük sultanı Melik el-Eşref tarafından 1292 yılında fethedilen kale, Suriye naibi Sancar Suca tarafından tamir ettirilerek buraya "Kal'at el Müslimin" adı verildi. 1516'da Osmanlıların eline geçen Rumkale, Halep eyaletinin Birecik sancağına bağlı bir kaza haline getirildi.

Kaynaklara göre, Evliya Çelebi, 17'nci yüzyılda, Rumkale'nin bir tepe üstünde sağlam bir kale olduğunu, dışarıda camisi, hanı, hamamı ve küçük bir çarşısı bulunduğunu belirtirken, Katip Çelebi de buranın bahçe ve meyvelerinin bolluğunu vurgulamış.

Kaynak: AA