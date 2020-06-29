Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan teknik direktör Rui Vitoria'nın menajeri, Portekizli çalıştırıcının Al Nasr'da mutlu olduğu için sarı lacivertli kulübün teklifini reddediğini ve kulübüyle 2 yıllık sözleşme yenilediğini dile getirdi.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden biri olarak öne çıkan Rui Vitoria'nın menajerinden açıklama geldi.

Arabistan'da Al Nasr takımını yöneten Portekizli hocanın temsilcilerinden Muhammed Afzal, "Rui'nin önceliği Al Nasr. Türkiye'den Fenerbahçe'nin de ilgisi vardı. O şu anda Al Nasr'da ve içinde bulunduğu projede mutlu. Kulübün futbol okullarında her yaştan genç, futbolcu olmak için mücadele veriyor ve onları da takip ediyor. Vitoria, Al Nasr ile sözleşmesini geçen hafta 2 yıllığına yeniledi" dedi.

AL NASR'DA HEM ŞAMPİYONLUK HEM KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Suudi Arabistan'da kariyerine iyi bir başlangıç yapan ve Al Nasr ile şampiyonluk yaşayan Portekizli çalıştırıcı, aynı zamanda Arabistan Süper Kupası'nı da kazandı.